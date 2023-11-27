Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що атака ворога "Шахедами" 25 листопада мала на меті створити проблеми українцям напередодні похолодання та снігопаду. Проте задум противника не здійснився.

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Запускати "Шахеди" не наважуються

З погіршенням погоди, зокрема з появою сильних поривів вітру, використання безпілотників стає неможливим – як з боку українських військових, так і ворога.

На цей період часу використання БпЛА буде суттєво обмежено або взагалі припинено з обох боків до моменту, коли погодні умови стануть сприятливішими,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

Також запускати в завірюху безпілотники типу "Шахед" росіяни не наважуються, тому що вітер може їх пошкодити. 26 листопада поблизу окупованого Криму швидкість вітру сягала 130 кілометрів на годину. "Шахеду", що має 3 метри в довжину та 2 метри вшир, неможливо в таких умовах не те що літати, але навіть зберегти цілісність фюзеляжу.

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Водночас росіяни готувалися до погіршення погоди в Україні. 25 листопада вони здійснили масований наліт дронів на Україну, зокрема на Київщину. За їхніми розрахунками "Шахеди" мали завдати ударів та пошкодити енергетичну інфраструктуру України.

А 26 листопада мала початися завірюха, знизитись температура та, за їхніми розрахунками, українці без опалення та світла, мали відчути себе як в "кам'яній добі".

"Однак завдяки нашим Повітряним силам плани росіян, на щастя, не здійснились", – підкреслив Іван Ступак.

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