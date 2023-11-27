Міський голова Одеси Геннадій Труханов розповів, що вранці 27 листопада фахівці оцінять всі пошкодження. За його словами, всі великі котельні вимкнули через проблеми з електрикою, які принесла негода, пише 24 Канал.

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Що відомо про падіння труби в Одесі

Міська влада Одеси повідомила, що внаслідок сильного вітру на одній з районних котелень великої потужності сталася аварія – впала труба заввишки понад 100 метрів.

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Мер міста Геннадій Труханов заявив, що влада зібрала всіх фахівців та штаб на місці. Вони оцінили пошкодження та приступили до аварійних робіт.

Вранці (27 листопада – 24 Канал) оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати,

– сказав посадовець.

"Думська" показала, як виглядала труба до падіння та якою є наразі.

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У мережі писали, що труба впала у найбільшому житловому районі Одеси – селищі Котовського, а саме – на вулиці Паустовського.

Коли в Одесі відновлять постачання тепла

Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" ввечері 26 листопада повідомило, що вони вимушені тимчасово призупиняти роботу великих районних котелень, щоб:

запобігти подальшим аварійним ситуаціям;

зберегти стале функціонування обладнання.

На підприємстві пояснили, що котельні вимкнули через погану погоду, яка призвела до перепадів напруги або до відсутності світла.

Водночас мер Труханов повідомив, що влада забезпечила генераторами всі малі котельні.

Є декілька котелень, які потребують генераторів великої потужності – понад 3 мегавати. Постачання електроенергії наразі нестабільне,

– заявив міський голова Одеси.

Станом на вечір 26 листопада через пошкоджені мережі деякі напрямки вийшли із ладу. Над цією проблемою вже працюють фахівці.

"До стабілізації ситуації з електропостачанням районні котельні будуть відключені для збереження обладнання", – запевнив посадовець.

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