Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что утром 27 ноября специалисты оценят все повреждения. По его словам, все большие котельные выключили из-за проблем с электричеством, которые принесла непогода, пишет 24 Канал.

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Что известно о падении трубы в Одессе

Городские власти Одессы сообщили, что в результате сильного ветра на одной из районных котельных большой мощности произошла авария – упала труба высотой более 100 метров.

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Мэр города Геннадий Труханов заявил, что власти собрали всех специалистов и штаб на месте. Они оценили повреждения и приступили к аварийным работам.

Утром (27 ноября – 24 Канал) оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно скорее начала работать,

– сказал чиновник.

"Думская" показала, как выглядела труба до падения и какой есть сейчас.

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Работы должны начать 27 ноября: смотрите видео

В сети писали, что труба упала в самом большом жилом районе Одессы – поселке Котовского, а именно – на улице Паустовского.

Когда в Одессе возобновят поставки тепла

Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" вечером 26 ноября сообщило, что они вынуждены временно приостанавливать работу больших районных котельных, чтобы:

предотвратить дальнейшие аварийные ситуации;

сохранить устойчивое функционирование оборудования.

На предприятии объяснили, что котельные выключили из-за плохой погоды, которая привела к перепадам напряжения или к отсутствию света.

В то же время мэр Труханов сообщил, что власти снабдили генераторами все малые котельные.

Есть несколько котельных, нуждающихся в генераторах большой мощности – более 3 мегаватт. Поставка электроэнергии пока нестабильна,

– заявил городской голова Одессы.

По состоянию на вечер 26 ноября из-за поврежденных сетей некоторые направления вышли из строя. Над этой проблемой уже работают специалисты.

"До стабилизации ситуации с электроснабжением районные котельные будут отключены для сохранения оборудования", – заверил чиновник.

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