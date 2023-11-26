В частности, Одесский горсовет ограничил движение по трассе М-05 Киев – Одесса для грузового транспорта. Там была "стена" из снега, которая ограничивала видимость для водителей транспорта.
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Ситуация на трассе Киев – Одесса сложная
В полиции рассказали, что на трассе Киев – Одесса затруднено движение для транспорта в обоих направлениях. На кадрах можно увидеть, что дорога за "снежным занавесом" почти не видна.
В результате непогоды водители попадали в дорожно-транспортные происшествия. На места прибывали полицейские и спасатели.
На видео можно также увидеть, что на трассе работает снегоуборочная техника. Полицейские также освобождали автомобили и автобусы из-под снежных завалов.
Ситуация на трассе Киев – Одесса / Видео Национальной полиции Украины
Напоследок в полиции призвали жителей Одесской области воздержаться от поездок по дороге. Ведь видимость на дорогах все еще плохая.
Непогода бурлит Одесской областью
- Юг Одесской области 26 ноября накрыла мощная непогода, образуя гололедицу на дорогах. В результате движения на трассе М-15 Одесса – Рени перекрыли для всех видов транспорта.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал водителей не выезжать из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия. Он подчеркнул, что информацию о возобновлении движения транспорта будут предоставляться дополнительно.
- На трассе Одесса – Рени уже зафиксировали несколько ДТП. Да, там опрокинулся грузовик, перевозившей зерно.
- Кроме того, на той же дороге у села Броска на подъеме застряли автомобили, а кюветы въехали несколько автобусов с пассажирами. Пострадавших в результате этих инцидентов не было.
- В самой Одессе значительного снегопада пока не было. Однако в результате шквального ветра уже зафиксировали 14 падений деревьев на дорогах.