В частности, Одесский горсовет ограничил движение по трассе М-05 Киев – Одесса для грузового транспорта. Там была "стена" из снега, которая ограничивала видимость для водителей транспорта.

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Ситуация на трассе Киев – Одесса сложная

В полиции рассказали, что на трассе Киев – Одесса затруднено движение для транспорта в обоих направлениях. На кадрах можно увидеть, что дорога за "снежным занавесом" почти не видна.

В результате непогоды водители попадали в дорожно-транспортные происшествия. На места прибывали полицейские и спасатели.

На видео можно также увидеть, что на трассе работает снегоуборочная техника. Полицейские также освобождали автомобили и автобусы из-под снежных завалов.

Ситуация на трассе Киев – Одесса / Видео Национальной полиции Украины

Напоследок в полиции призвали жителей Одесской области воздержаться от поездок по дороге. Ведь видимость на дорогах все еще плохая.

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