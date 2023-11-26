Из-за этого в регионе образовался гололед. Так что водителей призывали быть внимательными на дороге.
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В Одесской области выпал снег
Жители Одесской области рассказали, что юг Одесской области замело снегом. Так, часть Измаильского района и Великий Дальник пока без света.
Юг Одесской области замело снегом / Видео Суспильного
Настоящая зимняя сказка пришла и в Рени в Одесской области. Там снег полностью засыпал толстым слоем город, в результате чего все стало белоснежным.
У Рени настоящая зимняя сказка / Видео The weather lab
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что из-за непогоды перекрыли движение для тяжеловесных транспортных средств на трассах М-15 Одесса – Рени и М-28 Одесса – Южное. Там запретили ездить ориентировочно по 20 часов 30 минут 26 ноября.
Просим всех водителей не уезжать из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия. Сейчас на дорогах скользко, есть сугробы, непроездные места, пробки и ДТП,
– сказал Кипер.
Трассу Одесса – Рени полностью перекрыли для движения транспорта: смотрите видео
Он также отметил, что информация о возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно.
На улицах Одесской области настоящая зима: смотрите видео
Кроме того, в Одесском городском совете рассказали, что гололедица уже образовалась на Киевском шоссе, Тираспольском шоссе и Шкодовой горе. В настоящее время коммунальщики проводят посыпку дорог на этих дорогах.
Наконец в результате непогоды на дорогах Одесской области произошло ДТП и начали переворачиваться машины. В полиции Одесской области рассказали, что на трассе Одесса – Рени возле села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном.
В то же время возле села Новокаменка Измаильского района автобус Варна – Киев с 22 пассажирами съехал в кювет.
В Одесской области из-за непогоды произошли ДТП / Фото полиции Одесской области
Непогода пришла и в Одессу
Непогода также посетила и саму Одессу. В частности, одесситы отмечали, что снегопад в городе начался, однако там еще выпало не так много снега.
В Одессе тоже был снегопад: смотрите видео
В конце концов, снегопад в городе усилился. В то же время в самой Одессе из-за непогоды образовался туман, из-за чего ухудшилась видимость для пешеходов и водителей.
В Одессе усилился снегопад / Видео Суспильного
Непогода в Одессе / Фото из местных телеграм-каналов
Снегопад в Одессе / Фото из местных телеграм-каналов
Стоит отметить, что, по прогнозам синоптиков, сегодня в Одесской области ожидаются вьюги и гололедица. Кроме того, в регионе также будет и шквальный ветер, скорость которого может достигать 25-30 метров в секунду.
В результате непогоды в Одессе также начали падать деревья. В Одесском горсовете отметили, что непогода повалила 14 деревьев. Все последствия уже ликвидируют коммунальщики.
В Одессе ненастье повалило деревья / Фото Одесского горсовета
Несколько областей Украины накроет сильный снегопад
- В Укргидрометцентре рассказали, что в Украине 26 – 27 ноября усилится ненастье. Так, в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Одесской областях будет идти сильный и сильный снег.
- В Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской областях сильные мокрый снег и дождь, метели, на дорогах гололедица. В восточных и юго-восточных сильный дождь.
- Однако в эти дни не будет больших морозов. В частности, температура опустится до -5 градусов ночью, а днем будет достигать +2.