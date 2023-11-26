Из-за этого в регионе образовался гололед. Так что водителей призывали быть внимательными на дороге.

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В Одесской области выпал снег

Обратите внимание! В Одесском горсовете сообщили, что из-за усиления непогоды движение на автодороге М-15 Одесса – Рени перекрыто для всех видов транспорта. Также ограничили движение для большегрузного транспорта на автодороге М-05 Киев – Одесса. Кроме того, заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем рассказал, что на дорогах Одесской области работает 112 единиц техники и 154 работника. По его словам, спасатели освободили из-под сугробов 30 авто, в том числе 4 автобуса, а также убрали с дорог 4 дерева.

Жители Одесской области рассказали, что юг Одесской области замело снегом. Так, часть Измаильского района и Великий Дальник пока без света.

Юг Одесской области замело снегом / Видео Суспильного

Настоящая зимняя сказка пришла и в Рени в Одесской области. Там снег полностью засыпал толстым слоем город, в результате чего все стало белоснежным.

У Рени настоящая зимняя сказка / Видео The weather lab

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил, что из-за непогоды перекрыли движение для тяжеловесных транспортных средств на трассах М-15 Одесса – Рени и М-28 Одесса – Южное. Там запретили ездить ориентировочно по 20 часов 30 минут 26 ноября.

Просим всех водителей не уезжать из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия. Сейчас на дорогах скользко, есть сугробы, непроездные места, пробки и ДТП,

– сказал Кипер.

Трассу Одесса – Рени полностью перекрыли для движения транспорта: смотрите видео

Он также отметил, что информация о возобновлении движения автотранспорта будет предоставлена дополнительно.

На улицах Одесской области настоящая зима: смотрите видео

Кроме того, в Одесском городском совете рассказали, что гололедица уже образовалась на Киевском шоссе, Тираспольском шоссе и Шкодовой горе. В настоящее время коммунальщики проводят посыпку дорог на этих дорогах.

Наконец в результате непогоды на дорогах Одесской области произошло ДТП и начали переворачиваться машины. В полиции Одесской области рассказали, что на трассе Одесса – Рени возле села Красная Коса перевернулся грузовой автомобиль с зерном.

В то же время возле села Новокаменка Измаильского района автобус Варна – Киев с 22 пассажирами съехал в кювет.

В Одесской области из-за непогоды произошли ДТП / Фото полиции Одесской области

Непогода пришла и в Одессу

Непогода также посетила и саму Одессу. В частности, одесситы отмечали, что снегопад в городе начался, однако там еще выпало не так много снега.

В Одессе тоже был снегопад: смотрите видео

В конце концов, снегопад в городе усилился. В то же время в самой Одессе из-за непогоды образовался туман, из-за чего ухудшилась видимость для пешеходов и водителей.

В Одессе усилился снегопад / Видео Суспильного



Непогода в Одессе / Фото из местных телеграм-каналов



Снегопад в Одессе / Фото из местных телеграм-каналов

Стоит отметить, что, по прогнозам синоптиков, сегодня в Одесской области ожидаются вьюги и гололедица. Кроме того, в регионе также будет и шквальный ветер, скорость которого может достигать 25-30 метров в секунду.

В результате непогоды в Одессе также начали падать деревья. В Одесском горсовете отметили, что непогода повалила 14 деревьев. Все последствия уже ликвидируют коммунальщики.

В Одессе ненастье повалило деревья / Фото Одесского горсовета

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