Через це у регіоні утворилася ожеледиця. Тож водіїв закликали бути уважними на дорозі.

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В Одеській області випав сніг

Зверніть увагу! В Одеській міськраді повідомили, що через посилення негоди рух на автодорозі М-15 Одеса – Рені перекрито для всіх видів транспорту. Також обмежили рух для великовантажного транспорту на автодорозі М-05 Київ – Одеса.

Жителі Одеської області розповіли, що південь Одеської області замело снігом. Так, частина Ізмаїльського району та Великий Дальник наразі без світла.

Південь Одещини замело снігом / Відео Суспільного

Справжня зимова казка прийшла й у Рені в Одеській області. Там сніг повністю засипав товстим шаром місто, внаслідок чого все стало білосніжним.

У Рені справжня зимова казка / Відео The weather lab

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що через негоду, перекрили рух для великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне. Там заборонили їздити орієнтовно по 20 годину 30 хвилин 26 листопада.

Просимо всіх водіїв не виїжджати з дому, а перечекати несприятливі погодні умови. Наразі на дорогах слизько, є замети, непроїзні місця, затори та ДТП,

– сказав Кіпер.

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Він також зазначив, що інформація про відновлення руху автотранспорту буде надана додатково.

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Крім того, в Одеській міській раді розповіли, що ожеледиця вже утворилася на Київському шосе, Тираспольському шосе та Шкодовій горі. Наразі комунальники проводять посипку доріг на цих дорогах.

Зрештою внаслідок негоди на дорогах Одеської області сталися ДТП і почали перевертатися машини. У поліції Одещини розповіли, що на трасі Одеса – Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль з зерном.

Водночас біля села Новокам'янка Ізмаїльського району автобус Варна – Київ з 22 пасажирами з'їхав у кювет.

В Одеській області через негоду сталися ДТП / Фото поліції Одещини

Негода завітала й в Одесу

Негода також завітала й у саму Одесу. Зокрема, одесити зазначали, що снігопад у місті почався, однак там ще випало не так багато снігу.

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Зрештою снігопад у місті посилився. Водночас у самій Одесі через негоду утворився туман, через що погіршилася видимість для пішоходів та водіїв.

В Одесі посилився снігопад / Відео Суспільного



Негода в Одесі / Фото з місцевих телеграм-каналів



Снігопад в Одесі / Фото з місцевих телеграм-каналів

Варто зазначити, що, за прогнозами синоптиків, сьогодні в Одеській області очікуються хуртовини та ожеледиця. Крім того, в регіоні також буде і шквальний вітер, швидкість якого може сягати від 25 до 30 метрів на секунду.

Внаслідок негоди в Одесі також почали падати дерева. В Одеській міськраді зазначили, що негода повалила 14 дерев. Усі наслідки вже ліквідовують комунальники.

В Одесі негода повалила дерева / Фото Одеської міськради

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