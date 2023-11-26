Уже в неділю частину регіонів накриє сильний снігопад. Однак, без опадів не мине й в інших областях. Де вируватиме негода, інформує 24 Канал.

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Де буде сильний снігопад

В Укргідрометцентрі повідомили, що 26 та 27 листопада в Україні будуть складні погодні умови. У неділю частину областей накриє сильний сніг.

У Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Одеській областях значний та сильний сніг, у Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській областях сильні мокрий сніг та дощ, хуртовини, на дорогах ожеледиця. У східних та південно-східних значний дощ. У західних та Житомирській невеликий сніг,

– зазначили синоптики.

Також буде посилення вітру. Пориви 17 – 22 метри на секунду, окрім Заходу, подекуди 25, а на Півдні навіть до 30.

На щастя, сильних морозів не буде. Так, вночі та вдень від 5 морозу до 2 тепла. Втім, у східних, південно-східних областях та Криму вночі 1 – 8 тепла, а вдень 7 – 14 градусів.

Прогноз погоди на 26 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

У понеділок вже в більшості північних та центральних областей вночі значний, подекуди сильний сніг. Вдень помірний та хуртовини. На решті території – помірний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. До речі, також в Україні буде рвучкий вітер.

27 листопада в західних областях, 28 листопада в більшості областей послаблення опадів, температура повітря вночі 2 – 8 морозу, вдень від 4 морозу до 2 тепла, на Півдні 3 – 8 тепла. На дорогах країни ожеледиця,

– підкреслили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах, сніг, а подекуди й дощі йтимуть і у вівторок. Втім, попередньо, в останній день осені в більшості областей України опади взагалі припиняться.