В частности, транспортное средство, перевозившее зерно, перевернулось и упало посреди дороги. После этого на дороге образовались огромные пробки.
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В Одесской области перевернулся грузовик
Правоохранители отметили, что на 11 часов поступило 48 сообщений о ДТП в Одесской области, в частности в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях. По словам полицейских, информации о погибших и госпитализированных нет.
Так, на трассе Одесса – Рени возле села Красная Коса перевернулся грузовик с зерном. В полиции отметили, что водитель не травмировался.
На той же дороге возле села Броска на подъеме застряли автомобили. В результате этого пробка на дороге стала значительно больше.
В Одесской области перевернулся грузовик с зерном / Фото полиции Одесской области
В полиции также рассказали, что возле села Новокаменка Измаильского района автобус Варна – Киев с 22 пассажирами съехал в кювет. Пассажиры, которые находились в транспортном средстве, ранения не получили.
Кроме того, по данным полицейских, недалеко от Орловки в кювет также съехал автобус, следовавший из города София в направлении города Измаил. В автобусе находились 19 пассажиров и два водителя, они не травмировались.
В Одесской области в кюветы съехали несколько автобусов и автомобилей / Фото полиции Одесской области
Правоохранители сказали, что на обочине возле села Новосельское застрял также автобус сообщением Бухарест – Одесса. Там было 42 пассажира, среди которых 5 детей и 2 водителя. Всех их спасли сотрудники полиции и ГСЧС.
Возле села Лиманское Ренийской общины не смогла проехать карета скорой помощи с больным. Больного на служебной машине в больницу довез полицейский.
В Одесской области из-за непогоды не могли проехать автомобили / Фото полиции Одесской области
В Одесской области бушует непогода
- Юг Одесской области 26 ноября накрыла мощная непогода, образуя гололедицу на дорогах. В результате движение на трассе М-15 Одесса – Рени перекрыли для всех видов транспорта.
- Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал водителей не выезжать из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия. Он подчеркнул, что информацию о возобновлении движения транспорта будут предоставлять дополнительно.
- В самой Одессе значительного снегопада пока не было. Однако в результате шквального ветра уже зафиксировали 14 падений деревьев на дорогах.