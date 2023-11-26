Зокрема, транспортний засіб, що перевозив зерно перевернувся та впав посеред дороги. Після цього на дорозі утворилися величезні затори.

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В Одеській області перекинулася вантажівка

Правоохоронці зазначили, що станом на 11 годину надійшло 48 повідомлень про ДТП в Одеській області, зокрема у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках. Наразі, за словами поліцейських, інформації про загиблих та госпіталізованих немає.

Так, на трасі Одеса – Рені біля села Красна Коса перекинулася вантажівка з зерном. У поліції зазначили, що водій не травмувався.

На тій же дорозі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі. Внаслідок цього затор на дорозі став значно більшим.

У Одеській області перекинулася вантажівка із зерном / Фото поліції Одещини

У поліції також розповіли, що біля села Новокам'янка Ізмаїльського району автобус Варна – Київ з 22 пасажирами з'їхав у кювет. Пасажири, які перебували у транспортному засобі поранень не зазнавали.

Крім того, за даними поліцейських, неподалік Орлівки у кювет також з'їхав автобус, який рухався з міста Софія у напрямку міста Ізмаїл. У автобусі перебували 19 пасажирів та два водії, вони не травмувались.

В Одеській області у кювети з'їхали кілька автобусів і автівок / Фото поліції Одещини

Правоохоронці сказали, що на узбіччі біля села Новосільське застряг також автобус сполученням Бухарест – Одеса. Там було 42 пасажири, серед яких 5 дітей та 2 водії. Усіх їх врятували співробітники поліції та ДСНС.

Зрештою біля села Лиманське Ренійської громади не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Хворого на службовій машині до лікарні довіз поліцейський.

В Одеській області через негоду не могли проїхати автомобілі / Фото поліції Одещини

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