Власти призывают родителей по возможности оставлять детей дома. Гололедица и метель также создали дополнительные проблемы и для водителей.

Смотрите также Трассу Одесса – Рени перекрыли из-за непогоды: там опрокинулся грузовой автомобиль с зерном

Вызовы стихии в Одессе и Кропивницком

Одесский городской совет предупреждает, что в понедельник, 27 ноября, одесские учебные заведения перейдут на дистанционный формат обучения. Причиной этого является прогнозируемое ухудшение погодных условий. При этом в каждом заведении будет функционировать дежурный класс на каждой параллели.

Пока на один день, однако в случае продолжения осложнения погоды, дистанционное обучение может быть продолжено. Так что о дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно,

– сообщили в Одесской ОГА.

Кроме этого, в городском совете отметили, что детские садики будут работать в привычном для горожан режиме. Однако власти рекомендуют оставить ребенка дома при наличии такой возможности.

Также в Кировоградской ОВА сообщили, что рекомендуют руководителям районов, общин, начальникам управлений и отделов образования на завтра перевести школьников на онлайн обучение. К тому же там обратились к автомобилистам с просьбой не оставлять на обочинах машины. После 17:00 на дороги выедет снегоуборочная техника.

Отключение света в Одессе

Также глава Одесской ОГА сообщил, что из 16 территориальных общин региона только в 3 есть свет, еще в 3 он присутствует частично. Об отсутствии электроэнергии сообщают населенные пункты 10 общин Одесской области. При этом проблем с водоснабжением и теплоснабжением нет. Больницы работают и в штатном режиме.

Из-за непогоды света нет в Балтской общине Подольского района, в 36 населенных пунктах Березовского района и в 6 населенных пунктах того же района частично. Также в 4 общинах Раздельнянского района перебои с электроэнергией. В Одесском районе электроснабжение отсутствует в 36 населенных пунктах, в Болградском – почти во всех. В Измаильском районе без энергоснабжения остаются 43 населенных пункта, 6 – частично. Объекты критической инфраструктуры работают от генераторов. Отсутствует водоснабжение в городе Килия.

Какая погода будет в понедельник

Синоптики предупреждают, что в понедельник, 27 ноября, в Украине продолжит мощно снежить. На дорогах возникнет гололедица. Возможны снежные заносы и метели.

Прогнозируются порывы ветра скоростью 17 – 22 метров в секунду – І уровень опасности, желтый. Ночью и утром порывы местами будут достигать 25 – 30 метров в секунду, с возникновением вьюг – это равно ІІ уровню опасности, оранжевому.

Метеорологи советуют закрепить все, что хоть как-то может взлететь или сорваться, быть осторожными, особенно под билбордами, большими деревьями.