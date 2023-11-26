Влада закликає батьків за можливості залишати дітей удома. Ожеледиця та хуртовина також створили додаткові проблеми й для водіїв.

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Виклики стихії в Одесі та Кропивницькому

Одеська міська рада попереджає, що у понеділок, 27 листопада, одеські навчальні заклади перейдуть на дистанційний формат навчання. Причиною цього є прогнозоване погіршення погодних умов. При цьому в кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі.

Поки на один день, проте у разі продовження ускладнення погоди дистанційне навчання може бути продовжено. Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково,

– повідомили в Одеській ОДА.

Окрім цього, у міській раді зазначили, що дитячі садочки працюватимуть у звичному для містян режимі. Однак влада рекомендує залишити дитину вдома за наявності такої можливості.

Також у Кіровоградській ОВА повідомили, що рекомендують керівникам районів, громад, начальникам управлінь і відділів освіти на завтра перевести школярів на онлайн навчання. До того ж там звернулися до автомобілістів з проханням не залишати на узбіччях автівки. Після 17:00 на дороги виїде снігоприбиральна техніка.

Відключення світла в Одесі

Також голова Одеської ОДА повідомив, що з 16 територіальних громад регіону лише у 3 наявне світло, ще у 3 воно присутнє частково. Про відсутність електроенергії повідомляють населені пункти 10 громад Одещини. При цьому проблем з водопостачанням та теплопостачанням немає. Лікарні працюють у штатному режимі.

Через негоду світла немає у Балтській громаді Подільського району, у 36 населених пунктах Березівського району та в 6 населених пунктах того ж району частково. Також у 4 громадах Роздільнянського району перебої з електроенергією. В Одеському районі електропостачання відсутнє у 36 населених пунктах, у Болградському – майже у всіх. В Ізмаїльському районі без енергопостачання залишаються 43 населені пункти, 6 – частково. Об'єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів. Відсутнє водопостачання у місті Кілія.

Якою погода буде у понеділок

Синоптики попереджають, що у понеділок, 27 листопада, в Україні продовжить потужно сніжити. На дорогах виникне ожеледиця. Можливі снігові замети та хуртовини.

Прогнозуються пориви вітру швидкістю 17 – 22 метрів за секунду – І рівень небезпечності, жовтий. Вночі та вранці пориви місцями сягатимуть 25 – 30 метрів за секунду, з виникненням хуртовин – це дорівнює ІІ рівню небезпечності, помаранчевому.

Метеорологи радять закріпити все, що хоч якось може злетіти чи зірватися, бути обережними, особливо під білбордами, великими деревами.