Менее апокалиптическая погода будет в западных областях – там завтра временами небольшой снег и порывистый ветер. Синоптики советуют украинцам закрепить все, что хоть как-то может взлететь или сорваться, быть осторожными, особенно под билбордами, большими деревьями.

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Погода в Украине

Украинцам 27 ноября следует рассчитывать на умеренный снег по всей местности страны. Он усилится ночью в большинстве северных и центральных областей – возможен значительный, местами сильный снег, снежные заносы, метели.

В южной части Украины прогнозируется мокрый снег с дождем, местами гололедица. В западных регионах днем и в большинстве южных областей небольшой снег. Синоптики также предупреждают, что на дорогах страны появится гололедица.

Порывы ветра местами будут достигать 17-22 метров в секунду, ночью и утром, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областей будут равны 25-30 метрам в секунду. Температура ночью и днем 1 – 9 градусов мороза. В южных, восточных регионах и Днепропетровской области в течение суток от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до 6 градусов тепла.

Киев и снег

В ГСЧП предупреждают, что 27 ноября порывы северо-западного ветра будут достигать 17 – 22 метров в секунду, возможны метели (І уровень опасности, желтый). Ночью и утром порывы будут равны 25 метрам в секунду (II уровень опасности, оранжевый).

Ночью сильный, в восточных районах сильный снег, снежные заносы. На дорогах гололедица. (І уровень опасности, желтый).

Температура в областных центрах

Киев -4…-2

Ужгород 0…-2

Львов -3…-1

Ивано-Франковск -3…-1

Тернополь -3…-1

Черновцы 0…-2

Хмельницкий -3…-1

Луцк -3…-1

Ровно -3…-1

Житомир -4…-2

Винница -1…+1

Одесса 0…-2

Николаев 0…-2

Херсон 0…-2

Симферополь +3…+5

Кропивницкий -3…-1

Черкассы -4…-2

Чернигов -4…-2

Суммы -4…-2

Полтава -4…-2

Днепр -4…-2

Запорожье -1…+1

Донецк 0...-2

Луганск 0…+2

Харьков -1…+1