Причиной этого являются перепады напряжения, вызванные вьюгой в регионе. Также известно о перебоях в водоснабжении в некоторых районах Одессы.
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Непогода усложняет ситуацию
В Одессе и области 26 ноября бушует непогода. В связи со сложными погодными условиями возникают перепады температуры или даже полное прекращение энергоснабжения. Поэтому власти приняли решение о приостановлении работы крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и сохранения устойчивого функционирования оборудования.
После восстановления стабильного электроснабжения процесс теплоснабжения будет сразу перезапущен,
– заверили в городском совете.
Работы по восстановлению электроэнергии к бытовым пользователям продолжаются. В настоящее время ДТЭК удалось заживить 25 тысяч домов в 138 населенных пунктах. Бригады ремонтируют 106 воздушных линий, питающих 1847 подстанций.
Проблемы с водой
Инфоксводоканал сообщает, что также фиксируются перебои с водоснабжением в разных районах Одессы. Из-за скачков напряжения насосное оборудование отключается каждые 10 минут и не может работать стабильно.
Для восстановления водоснабжения подавляющее большинство насосных станций было переведено на работу от генераторов. Однако значительная мощность и технологические условия работы некоторых насосных станций не дают возможности использования на них источников автономного питания.
– сообщили в структуре.
Там добавили, что в ближайшее время ожидается улучшение электроснабжения и стабилизация давления воды.
Одессу замело: что известно
- В результате мощного снегопада 26 ноября несколько одесских трасс перекрыли для движения. Сообщается, что речь идет о дорогах М-28 Одесса – Южный, М05 Киев – Одесса и М-15 Одесса – Рени. Если говорить о последней, то там опрокинулся грузовик с зерном, а также на подъеме застряли автомобили.
- Почти во всех жилых домах областного центра исчезло электроснабжение, а также наружное освещение. Также в городе перестал работать электротранспорт.
- Власти решили 27 ноября отправить учебные заведения на дистанционное обучение – в понедельник погода не станет лучше. Детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп. В городском совете советуют оставаться дома по возможности.