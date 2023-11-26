Причиною цього є перепади напруги, що були викликані хуртовиною у регіоні. Також відомо про перебої у водопостачанні у деяких районах Одеси.

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Негода ускладнює ситуацію

В Одесі та області 26 листопада вирує негода. У зв'язку зі складними погодними умовами виникають перепади температури, або навіть повне припинення енергопостачання. Через це влада ухвалила рішення про призупинення роботи крупних районних котелень з метою запобігання подальших аварійних ситуацій та збереження сталого функціонування обладнання.

Після відновлення стабільного електропостачання процес теплопостачання буде одразу перезапущено,

– запевнили у міській раді.

Роботи з відновлення електроенергії до побутових користувачів тривають. Наразі ДТЕК вдалося заживити 25 тисяч осель в 138 населених пунктах. Бригади ремонтують 106 повітряних ліній, що живлять 1847 підстанцій.

Проблеми з водою

Інфоксводоканал повідомляє, що також фіксуються перебої із водопостачанням в різних районах міста Одеси. Через стрибки напруги насосне обладнання вимикається кожні 10 хвилин та не може працювати стабільно.

Для відновлення водопостачання переважна більшість насосних станцій була переведена на роботу від генераторів. Проте значна потужність та технологічні умови роботи деяких насосних станцій не дають можливості використання на них джерел автономного живлення,

– повідомили у структурі.

Там додали, що найближчим часом очікують покращення електропостачання та стабілізації тиску води.

Одесу замело: що відомо