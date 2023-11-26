Наразі погіршення погодних умов зафіксували у південній частині та у центрі. Сніг, хурделиця, ожеледиця та потужні пориви вітру вирують в окремих регіонах. На вечір 26 листопада сніг, крижані дощі та сильний вітер фіксуватимуть у більшій частині областей. Інформацію про збитки та проблеми, що принесла листопадова негода – зібрав 24 Канал.

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Важка ситуація на Одещині та в інших регіонах

Найважчою ситуація є в Одеській області. Там потужний буревій повалив дерева, залишив громадян без електро- та водопостачання, перекрито рух на деяких автомобільних дорогах загального значення, є проблеми із мобільним зв’язком.

Також наразі перекритий рух транспорту на трасах М-15 Одеса – Рені. Там перекинулася вантажівка з зерном, а також на підйомі застрягли автомобілі – затор на дорозі став значно більшим. Окрім цього неможливий проїзд по дорозі М-28 Одеса – Южне. Інформацію про відновлення руху повідомлять пізніше. На трасі М05 Київ – Одеса є ділянки, заблоковані вантажівками на підйом, проїзд можливий лише легковим транспортом.

Як повідомили у ДСНС, вони здійснили 59 виїздів. З заметів продовжують досі звільняти автомобілі – станом на 16:37 було врятовано 121 автомобіль, з них 5 автобусів та 5 машин швидкої допомоги.

Рятувальники продовжують витягувати з заметів автівки / ДСНС, Нацполіція

Як повідомили в МВС, наразі найбільше снігу випало на півдні області там висота переметів подекуди сягає 70 сантиметрів. Починає засипати й північ. Внаслідок непогоди водії вилітають з проїжджої частини, застрягають у кюветах, на узбіччях та схилах.

Водії застрягають на дорогах через потужний сніг: дивіться відео

Також проблеми виникли й у Кіровоградському районі. На дорозі М-30 біля села Велика Виска Новоукраїнського району рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Причиною цього став з'їзд вантажівки з дороги.

У Кіровоградській області вантажівка зійшла з дороги: дивіться відео

Знеструмлення у областях

Загалом по Україні без світла залишилися 160 населених пунктів у чотирьох областях. Наразі для відновлення енергопостачання там працюють енергетики та комунальники. Там, де відсутнє постачання, об'єкти інфраструктури працюють на генераторах.

Зокрема, у Миколаївській області без електрики перебувають 20 населених пунктів, у Дніпропетровській – 18, у Донецькій – 6. Найважча ситуація в Одеській області. Там без світла наразі жителі 116 населених пунктів.

Потужний снігопад пройшовся по Одеській області: дивіться відео

Потужний шторм у Криму

Також негода завітала й до Криму – там повідомляють, що в морі вже почав вирувати потужний шторм. Так, висота хвиль може сягати висоти триповерхового будинку, тобто від 6 до 8 метрів у висоту.

Шторм у Криму вже починається: дивіться відео

Сила вітру становитиме від 7 за шкалою Бофорта. Зокрема, там 14 балів відзначають як максимальне значення і визначають як "абсолютний шторм". Вже зараз потужний вітер зриває дахи з будинків та вириває дерева з корінням.

По Севастополю вже гуляє вітер: дивіться відео

Школи в Одесі та Кропивницькому йдуть на дистанційку

Місцева влада Одеської області повідомляє, що внаслідок прогнозованого погіршення погодних умов у понеділок, 27 листопада, навчальні заклади працюватимуть у дистанційному режимі.

Поки на один день, проте у разі продовження ускладнення погоди дистанційне навчання може бути продовжено. Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково,

– повідомили в Одеській ОДА.

Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп. Влада закликає без зайвої потреби та супроводу не відпускати дітей на вулицю.

Окрім цього, онлайн-навчання планують запровадити й у Кіровоградській області. Відповідний лист від департаменту освіти та науки ОВА готується. Керівників районів, громад, начальникам управлінь і відділів освіти повідомлено про рекомендацію.

Якою буде погода в понеділок

Покращення погодних умов у понеділок, 27 листопада, очікувати не варто. Рятувальники попереджають про пориви вітру швидкістю 17 – 22 метри на секунду (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі та вранці по всій Україні, окрім західних, Житомирської, Вінницької і Сумської областей, вони посилюватимуться до 25 – 30 метрів за секунду, виникатимуть хуртовини (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

У Київській, Кіровоградській і Полтавській областях прогнозується значний сніг (І рівень небезпечності, жовтий), у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях опади будуть сильнішими, виникатимуть снігові замети (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). На дорогах всієї країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Залізниця додала нові місця

Укрзалізниця повідомляє, що підготувалася до погіршення погодних умов – до сильних снігопадів, ожеледиці та шквального вітру. Компанія радить не ризикувати з автотранспортом і обирати для подорожей поїзд. Тому вона додала нові місця на маршрутах.

Додаємо місця на поїзди з заметеної Одеси, їдемо за графіком, готові до снігоборотьби,

– зазначили у пресслужбі Укрзалізниці.