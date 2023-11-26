На кадрах видно, що високогір'я добряче засніжило, інформує 24 Канал. Вперше там випав сніг ще 8 жовтня.

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Вдарило 16 градусів морозу

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що на ранок 26 листопада на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається туман – видимість до 50 метрів.

Станом на 8:25 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, північний вітер зі швидкістю 15 метрів за секунду, температура повітря -16 градусів,

– інформують рятувальники.

Негоду прогнозують майже у всіх регіонах

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на 26 – 27 листопада синоптики прогнозують значне погіршення погодних умов.

В областях очікуються хуртовини та сніг, у деяких місцях – мокрий сніг і дощ. Опади можуть спричинити замети й ожеледицю на дорогах.

Закликаємо водіїв і пішоходів бути обережними та, за можливості, пересидіти вихідні вдома, а особливо, не планувати дальніх мандрівок й, у разі потреби, замість власного автотранспорту скористатися громадським, аби не створювати затори на автошляхах,

– повідомили рятувальники.

Погіршення погодних умов в Україні