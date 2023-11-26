На кадрах видно, що високогір'я добряче засніжило, інформує 24 Канал. Вперше там випав сніг ще 8 жовтня.
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Вдарило 16 градусів морозу
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що на ранок 26 листопада на горі Піп Іван Чорногірський спостерігається туман – видимість до 50 метрів.
Станом на 8:25 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, північний вітер зі швидкістю 15 метрів за секунду, температура повітря -16 градусів,
– інформують рятувальники.
Негоду прогнозують майже у всіх регіонах
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на 26 – 27 листопада синоптики прогнозують значне погіршення погодних умов.
В областях очікуються хуртовини та сніг, у деяких місцях – мокрий сніг і дощ. Опади можуть спричинити замети й ожеледицю на дорогах.
Закликаємо водіїв і пішоходів бути обережними та, за можливості, пересидіти вихідні вдома, а особливо, не планувати дальніх мандрівок й, у разі потреби, замість власного автотранспорту скористатися громадським, аби не створювати затори на автошляхах,
– повідомили рятувальники.
Погіршення погодних умов в Україні
- Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури повідомило, що через погіршення погоди в Україні розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах.
- Через активний циклон в Україні, крім західних та східних областей, сьогодні – завтра очікуються складні погодні умови помаранчевого рівня небезпечності.
- У Київській, Черкаській, Чернігівській, Одеській областях сильні снігопади, а в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.
- У північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17 – 22 метрів на секунду, місцями до 25 метрів на секунду, в Одеській та Миколаївській областях 25 – 30 метрів на секунду; у західних та східних областях пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.