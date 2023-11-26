В Україні розпочав цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. Його створено для того, щоб оперативно реагувати на ситуацію і не допустити проблем на автошляхах

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В Україні очікують складні погодні умови: водіїв закликають бути обережними

Влада радить водіям не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів враховувати складність погодних умов.

Довідка. У випадку виникнення надзвичайної ситуації на дорозі українці можуть телефонувати на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Через активний циклон в Україні, крім західних та східних областей, сьогодні-завтра очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпечності,

– мовиться в повідомленні.

Наразі на мережі державних доріг вже працюють 368 одиниць техніки та 441 робітник.

Загалом, у випадку потреби, підрядні організації мають для необхідних робіт не менше 7 519 одиниць техніки та можуть залучити ще 222 додаткові одиниці.

Яку погоду прогнозують в регіонах

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях очікують сильні снігопади, а в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, тож місцями може бути ожеледь. Також в цих регіонах прогнозують 20 – 30 сантиметрів снігу, а місцями навіть 40 – 50 сантиметрів. Крім цього, синоптики прогнозують хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця.

У Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

У північних, центральних, південних областях та Криму вітер посилиться до 17 – 22 метри на секунду, а місцями до 25 метрів на секунду. В Одеській та Миколаївській областях аж до 25 – 30 метрів на секунду. Тим часом у західних та східних областях пориви вітру будуть 15 – 20 метрів на секунду.

На Одещині через сніг та ожеледицю 26 листопада навіть тимчасово перекрили рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) та М-28 Одеса – Южне – /М-14/ (Об’їзд м. Одеси).

Натомість у Києві погіршення погоди очікують з найближчих годин до 27 листопада, може випасти до 30 сантиметрів снігу.