На кадрах видно, что высокогорье сильно заснежило, информирует 24 Канал. Впервые там выпал снег еще 8 октября.
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Ударило 16 градусов мороза
Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил, что к утру 26 ноября на горе Поп Иван Черногорский наблюдается туман – видимость до 50 метров.
На 08:25 на горе Поп Иван Черногорский облачно, северный ветер со скоростью 15 метров в секунду, температура воздуха -16,
– информируют спасатели.
Непогоду прогнозируют почти во всех регионах
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на 26 – 27 ноября синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий.
В областях ожидаются метели и снег, в некоторых местах – мокрый снег и дождь. Осадки могут вызвать сугробы и гололед на дорогах.
Призываем водителей и пешеходов быть осторожными и, по возможности, пересидеть выходные дома, а особенно не планировать дальних путешествий и, в случае необходимости, вместо собственного автотранспорта воспользоваться общественным, чтобы не создавать пробки на автодорогах,
– сообщили спасатели.
Ухудшение погодных условий в Украине
- Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры сообщило, что через ухудшение погоды в Украине начал круглосуточно Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.
- Из-за активного циклона в Украине, кроме западных и восточных областей, сегодня – завтра ожидаются сложные погодные условия оранжевого уровня опасности.
- В Киевской, Черкасской, Черниговской, Одесской областях сильные снегопады, а в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица.
- В северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17 – 22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, в Одесской и Николаевской областях 25 – 30 метров в секунду; в западных и восточных областях порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.