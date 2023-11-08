Пока Карпаты – единственные, кто встретил настоящую зиму. Синоптики предупредили, что в первой половине ноября массового снега в Украине ожидать точно не стоит.

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Тем временем в горах уже входит в свои права зима-волшебница. В частности, она посетила вершину горы Пип Иван Черногорский. Сказочной фотографией поделился Черногорский горный поисково-спасательный пост. Кроме того, украинцам рассказали, что происходило на вершине на 08:00.

Подчеркнули, что температура воздуха опустилась до -1 градуса. А видимость – ограничена.

По состоянию на 08:00, 08. 11. 2023 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, южный ветер с порывами до 9 метров в секунду, температура воздуха -1°С. Видимость – ограничена,

– говорится в сообщении.





Карпаты заснежило / Черногорский горный поисково-спасательный пост

Зимняя сказка в горах: смотрите видео

Украинцы радуются зимней сказке и отмечают, что пора идти в горы. В то же время, спасатели напоминают о правилах безопасности. Их необходимо придерживаться, чтобы отдых в заснеженных Карпатах не превратился в борьбу за выживание.