Днем 9 ноября в Украине – облачно с прояснениями. Небольшие осадки прогнозируются во всех областях Украины. Ноябрь постепенно вступает в свои права и переводит погоду в режим "осенняя-осенняя".

Обратите внимание Ощутим дыхание ноября, – синоптики назвали дату похолодания

Теплее всего будет на Юге и во временно оккупированном Крыму. Там прогнозируют до +12...+14 градусов. Дневной рекорд как самая "прохладная" область Украины побьет Сумщина. Там температура воздуха прогреется только до +7…+9 градусов.

Какая будет погода в Украине

Киев – +8...+10

Ужгород – +8...+10

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +12...+14

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +8...+10

Сумы – +7...+9

Полтава – +8...+10

Днепр – +9...+11

Запорожье – +11...+13

Донецк – +8...+10

Луганск – +8...+10

Харьков – +8...+10



Прогноз погоды в Украине 9 ноября / Карта Укргидрометцентра