Днем 9 ноября в Украине – облачно с прояснениями. Небольшие осадки прогнозируются во всех областях Украины. Ноябрь постепенно вступает в свои права и переводит погоду в режим "осенняя-осенняя".
Обратите внимание Ощутим дыхание ноября, – синоптики назвали дату похолодания
Теплее всего будет на Юге и во временно оккупированном Крыму. Там прогнозируют до +12...+14 градусов. Дневной рекорд как самая "прохладная" область Украины побьет Сумщина. Там температура воздуха прогреется только до +7…+9 градусов.
Какая будет погода в Украине
Киев – +8...+10
Ужгород – +8...+10
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +12...+14
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +8...+10
Сумы – +7...+9
Полтава – +8...+10
Днепр – +9...+11
Запорожье – +11...+13
Донецк – +8...+10
Луганск – +8...+10
Харьков – +8...+10
Прогноз погоды в Украине 9 ноября / Карта Укргидрометцентра