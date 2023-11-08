Вдень 9 листопада в Україні буде хмарно з проясненням. Незначні опади прогнозують у всіх областях України. Листопад поступово вступає у свої права й переводить погоду у режим "осіння-осіння".

Зверніть увагу Відчуємо подих листопада, – синоптики назвали дату похолодання

Найтепліше буде на Півдні та у тимчасово окупованому Криму. Там прогнозують до +12...+14 градусів. Денний рекорд як "найпрохолодніша" область України поб'є Сумщина. Там температура повітря прогріється лише до +7...+9 градусів.

Якою буде погода в Україні

Київ – +8...+10

Ужгород – +8...+10

Львів – +9...+11

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +9...+11

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +9...+11

Рівне – +9...+11

Житомир – +9...+11

Вінниця – +9...+11

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12...+14

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +8...+10

Суми – +7...+9

Полтава – +8...+10

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +11...+13

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +8...+10

Харків – +8...+10



Прогноз погоди в Україні 9 листопада / Карта Укргідрометцентру