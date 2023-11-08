Цього тижня ми вже відчуємо прохолодний подих листопада. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише 24 Канал.

До речі Литиме майже по всій Україні: в яких областях пройдуть сильні дощі

Коли в Україні похолодає

У середу та четвер через територію України буде проходити циклон. Упродовж тижня буде чергування сонячної та дощової погоди.

Відчуємо зниження температури,

– зауважила Птуха.

Так, за оновленим прогнозом, вночі 8 листопада 2 – 7 градусів. Вдень 6 – 11, на Сході до + 14. Тільки на Півдні вночі ще 7 – 12 тепла, вдень до +18, а в Криму до +21.

У четвер вночі в більшості областей, вдень у східній частині також очікуються дощі, у Карпатах навіть з мокрим снігом. Температура вночі 3 – 8 градусів, на Півдні та Південному Сході 6 – 11.

У західних областях, 10 листопада в Україні 0 – 6 тепла, вдень 7 – 12, у південній частині до 15,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний. Пориви 7 – 12 метрів на секунду. Втім, вдень 8 листопада й упродовж доби 9-го на Півдні та Сході подекуди 15 – 20 метрів на секунду.