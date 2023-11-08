На этой неделе мы уже почувствуем прохладное дыхание ноября. Об этом сообщила синоптики Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет 24 Канал.

Кстати говоря Будет лить почти по всей Украине: в каких областях пройдут сильные дожди

Когда в Украине похолодает

В среду и четверг через территорию Украины будет проходить циклон. В течение недели будет чередование солнечной и дождливой погоды.

Ощутим понижение температуры,

– заметила Птуха.

Так, за обновленным прогнозом, ночью 8 ноября 2 – 7 градусов. Днем 6 – 11, на Востоке до +14. Только на Юге ночью еще 7 – 12 тепла, днем до +18, а в Крыму до +21.

В четверг ночью в большинстве областей, днем в восточной части также ожидаются дожди, в Карпатах даже мокрым снегом. Температура ночью 3 – 8 градусов, на Юге и Юго-Востоке 6 – 11 градусов.

В западных областях, 10 ноября в Украине 0 – 6 тепла, днем 7 – 12, в южной части до 15,

– отметили в Укргидрометцентре.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный. Порывы 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, днем 8 ноября и в течение суток 9-го на Юге и Востоке 15 – 20 метров в секунду.