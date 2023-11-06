Осадки снова прогнозируют уже со среды. Ожидаются дожди, а местами мокрый снег, передает 24 Канал.

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Где прогнозируют мокрый снег

Во вторник, 7 ноября, жителям почти всех областей Украины еще не понадобятся зонтики. Так, дождь прогнозируют только на Закарпатье и в Карпатах.

Кстати, ночью 3 – 8 градусов тепла, на побережье морей даже до +12. Днем 11 – 16, а на Юге традиционно больше – еще до +20 градусов.

8 – 9 ноября пройдут дожди, ночью в Карпатах с мокрым снегом,

– отметили в Укргидрометцентре.

Впрочем, днем четверга в большинстве областей, кроме Востока, осадки прекратятся. И хотя температура несколько снизится, но морозов еще не будет. Так, ночью 1 – 6 тепла, днем 6 – 13.

Тем временем на Юге ночью 7 – 12, днем 8 ноября 13 – 19, а уже 9 ноября ожидается 9 – 14 градусов тепла.

К слову, ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, с порывами 5 – 12 метров в секунду. Однако во вторник в Карпатах, в четверг в восточных и юго-восточных областях местами 15 – 20.

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