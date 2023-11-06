В конце концов, в других регионах Украины где-то могут быть прояснения. Температура во всех областях составит выше +10 градусов.
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Какая будет погода в Украине 7 ноября
В большинстве областей Украины в этот день не будет никаких осадков, так что можно насладиться ласковым солнцем, которое временами будут закрывать облака. Не будет 7 ноября и значительных порывов ветра, ведь его скорость составит от 7 до 12 метров в секунду.
На Западе Украины погода будет достаточно приятной с температурой от +13 до +17 градусов. Теплее всего в этот раз будет в Черновицкой области. Дожди ожидаются только в Закарпатье, поэтому просим жителей области не забыть взять с собой зонт, чтобы не намокнуть.
В северных областях также будет облачно с прояснениями, а температура будет колебаться от +11 до +15 градусов. Холоднее всего будет в Сумской области, где температура опустится до +11 градусов.
В центре Украины прогнозируют температуру от +14 до +18 градусов. Дождей в регионе тоже не предполагается.
По настоящему тепло будет на Юг и на Востоке Украины. Там также будут отсутствовать осадки, а целый день будет светить яркое солнышко, которое время от времени будет прятаться за белыми облаками. Температура в этих областях также будет теплее и составит от +11 до +20 градусов в зависимости от региона.
Температура в областных центрах Украины
Киев – +13...+15
Ужгород – +12...+14
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +14…+16
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +15...+17
Одесса – +18...+20
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +12...+14
Сумы – +11...+13
Полтава – +12...+14
Днепр – +15...+17
Запорожье – +16...+18
Донецк – +13...+15
Луганск – +11...+13
Харьков – +12...+14
Прогноз погоды в Украине 7 ноября / Карта Укргидрометцентра