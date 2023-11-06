Зрештою в інших регіонах України деінде можуть бути прояснення. Температура у всіх областях становитиме вище за +10 градусів.

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Якою буде погода в Україні 7 листопада

У більшості областей України цього дня не будуть жодних опадів, тож можна насолодитися ласкавим сонцем, яке часом будуть закривати хмари. Не буде 7 листопада й значних поривів вітру, адже його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів на секунду.

На Заході України погода буде досить приємною з температурою від +13 до +17 градусів. Найтепліше цього разу буде в Чернівецькій області. Дощі очікуються лише на Закарпатті, тож просимо жителів області не забути взяти з собою парасольку, щоб не намокнути.

У північних областях також буде мінлива хмарність з проясненнями, а температура коливатиметься від +11 до +15 градусів. Найхолодніше буде в Сумській області, де температура опуститься до +11 градусів.

У центрі України прогнозують температуру від +14 до +18 градусів. Дощів у регіоні також не передбачається.

По справжньому тепло буде на Півдні й на Сході України. Там також будуть відсутні опади, а цілий день світитиме яскраве сонечко, яке час від часу ховатиметься за білими хмарами. Температура у цих областях також буде теплішою й становитиме від +11 до +20 градусів залежно від регіону.

Температура в обласних центрах України

Київ – +13...+15

Ужгород – +12...+14

Львів – +13...+15

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +13...+15

Рівне – +13...+15

Житомир – +13...+15

Вінниця – +15...+17

Одеса – +18...+20

Миколаїв – +17...+19

Херсон – +17...+19

Сімферополь – +18...+20

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +12...+14

Суми – +11...+13

Полтава – +12...+14

Дніпро – +15...+17

Запоріжжя – +16...+18

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +11...+13

Харків – +12...+14



Прогноз погоди в Україні 7 листопада / Карта Укргідрометцентру