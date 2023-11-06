Зрештою в інших регіонах України деінде можуть бути прояснення. Температура у всіх областях становитиме вище за +10 градусів.
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Якою буде погода в Україні 7 листопада
У більшості областей України цього дня не будуть жодних опадів, тож можна насолодитися ласкавим сонцем, яке часом будуть закривати хмари. Не буде 7 листопада й значних поривів вітру, адже його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів на секунду.
На Заході України погода буде досить приємною з температурою від +13 до +17 градусів. Найтепліше цього разу буде в Чернівецькій області. Дощі очікуються лише на Закарпатті, тож просимо жителів області не забути взяти з собою парасольку, щоб не намокнути.
У північних областях також буде мінлива хмарність з проясненнями, а температура коливатиметься від +11 до +15 градусів. Найхолодніше буде в Сумській області, де температура опуститься до +11 градусів.
У центрі України прогнозують температуру від +14 до +18 градусів. Дощів у регіоні також не передбачається.
По справжньому тепло буде на Півдні й на Сході України. Там також будуть відсутні опади, а цілий день світитиме яскраве сонечко, яке час від часу ховатиметься за білими хмарами. Температура у цих областях також буде теплішою й становитиме від +11 до +20 градусів залежно від регіону.
Температура в обласних центрах України
Київ – +13...+15
Ужгород – +12...+14
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +13...+15
Рівне – +13...+15
Житомир – +13...+15
Вінниця – +15...+17
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +17...+19
Херсон – +17...+19
Сімферополь – +18...+20
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +12...+14
Суми – +11...+13
Полтава – +12...+14
Дніпро – +15...+17
Запоріжжя – +16...+18
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +11...+13
Харків – +12...+14
Прогноз погоди в Україні 7 листопада / Карта Укргідрометцентру