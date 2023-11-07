Кое-где дожди будут идти несколько дней подряд, а затем, вероятно, накроют всю Украину. Об этом пишет 24 Канал.

Обратите внимание Вскоре: где и когда в Украине будет идти снег

В каких областях прогнозируют дожди

Ночью среды ожидается 2 – 7 градусов тепла, днем 6 – 12. Впрочем, на Востоке до +14. Кстати, на Юге ночью еще 7 – 12, днем 13 – 18, а в Крыму вообще пригреет до +21 градуса. В то же время, по всей территории нашего государства пройдут дожди.

8 ноября ночью в западных областях, днем в Украине умеренные дожди, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях – дожди,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Добавили, что ночью четверга в большинстве областей, днем в восточной части дожди, в Карпатах даже с мокрым снегом. Однако уже в пятницу в Украине без осадков.

Узнайте также Какая будет зима в Украине: теплая или с сильными морозами и снегом

Прогноз погоды на 8 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

Ночью 9 ноября столбики термометров будут достигать 3 – 8 градусов, на Юге и Юго-Востоке 6 – 11, в западных областях, 10 ноября в Украине уже 0 – 6 градусов тепла.

Прохладнее уже будет и днем. В частности, всего 7 – 12 тепла, только на Юге еще пригреет до +15.

Кстати, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, с порывами 7 – 12 метров в секунду. Однако днем 8 ноября, а также в течение суток 9 ноября на Юге и Востоке порывы будут кое-где достигать 15 – 20 метров в секунду. Так что будьте осторожны.