Похолодание, дождь и мокрый снег ожидаются в Украине уже в скором времени. Об этом со ссылкой на синоптиков рассказывает 24 Канал.

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Когда в Украине пройдут дожди

В среду еще будет без дождя. Осадки ожидаются только на Закарпатье и в Карпатах. Ночью 3 – 8 градусов, на побережье морей до +12. Днем 11 – 16, а на Юге 15 – 20 градусов тепла.

8 – 9 ноября пройдут дожди, ночью в Карпатах с мокрым снегом, днем 9 ноября в большинстве областей, кроме Востока, прекращение осадков. Температура ночью 1 – 6 тепла, днем 6 – 13. В южной части ночью 7 – 12, днем 8 ноября 13 – 19, 9 ноября 9 – 14,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, что, согласно ориентировочному прогнозу на картах, в среду дождь ожидается по всей Украине. Кстати, грозы пока не прогнозируют.

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Ориентировочный прогноз погоды на 8 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра

Уже в пятницу, 10 ноября, в ряде областей столбики термометров могут достичь 0 – 2 градусов. Далее, в субботу почти по всей Украине, вероятно, снова пройдут дожди. Пока осадки не прогнозируют только на Днепропетровщине, Запорожье, Харьковщине, Донетчине и Луганщине.

Кстати, ни сильных ливней, ни мороза синоптики в ближайшее время еще не прогнозируют.

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Ориентировочный прогноз погоды на 11 ноября / Скриншот из Укргидрометцентра