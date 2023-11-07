Похолодання, дощі та навіть мокрий сніг очікуються в Україні вже незабаром. Про це з посиланням на синоптиків розповідає 24 Канал.

Читайте також Тепло, подекуди з проясненнями: прогноз погоди в Україні на 7 листопада

Коли в Україні пройдуть дощі

У середу ще буде переважно без дощу. Опади очікуються тільки на Закарпатті та в Карпатах. Вночі 3 – 8 градусів, на узбережжі морів до +12. Вдень 11 – 16, а на Півдні 15 – 20 градусів тепла.

8 – 9 листопада пройдуть дощі, вночі в Карпатах з мокрим снігом, вдень 9 листопада в більшості областей, крім Сходу, припинення опадів. Температура вночі 1 – 6 тепла, вдень 6 – 13. У південній частині вночі 7 – 12, вдень 8 листопада 13 – 19, 9 листопада 9 – 14,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що згідно з орієнтовним прогнозом на картах, у середу дощ очікується по всій Україні. До речі, грози наразі не прогнозують.

Цікаво Яка буде зима в Україні: тепла чи з сильними морозами та снігом

Орієнтовний прогноз погоди на 8 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру

Уже в п'ятницю, 10 листопада, у низці областей стовпчики термометрів можуть сягнути 0 – 2 градусів. Далі, в суботу, майже по всій Україні, ймовірно, знову пройдуть дощі. Поки опади не прогнозують лише на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Харківщині, Донеччині та Луганщині.

До речі, ані сильних злив, ані морозу синоптики найближчим часом ще не прогнозують.

Дивіться також Перші прогнози на грудень 2023: чи вдарять люті морози й засипле снігом

Орієнтовний прогноз погоди на 11 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру