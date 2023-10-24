Чим дивуватиме погода в грудні, чи чекати сильних морозів і снігопадів, розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

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Яка буде погода в грудні

Метеорологиня прогнозує, що цього року в грудні буде м'яка та доволі тепла для зими погода. Втім, у середині місяця все ж можливе різке похолодання до -15 градусів. Щоправда, триватиме воно лише декілька днів.

"Далі знову потепління", – підкреслила Вазіра Мартазінова.

До речі, представниця Укргідрометцентру зауважила, що взимку опадів буде мало. Через переважно плюсові температури це здебільшого сніг із дощем або мокрий сніг.

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