Чим дивуватиме погода в грудні, чи чекати сильних морозів і снігопадів, розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.
До речі В яких областях уже цього тижня очікується сніг
Яка буде погода в грудні
Метеорологиня прогнозує, що цього року в грудні буде м'яка та доволі тепла для зими погода. Втім, у середині місяця все ж можливе різке похолодання до -15 градусів. Щоправда, триватиме воно лише декілька днів.
"Далі знову потепління", – підкреслила Вазіра Мартазінова.
До речі, представниця Укргідрометцентру зауважила, що взимку опадів буде мало. Через переважно плюсові температури це здебільшого сніг із дощем або мокрий сніг.
Важливо Литиме кілька діб поспіль: в Україні пройдуть помірні дощі
Чого чекати від погоди у найближчі три доби
- Синоптики Укргідрометцентру також оприлюднили прогноз погоди на найближчі три доби, зокрема 24 – 26 жовтня.
- Так, 24 жовтня у північно-східній частині, вдень і на Закарпатті подекуди невеликий дощ. На решті території без опадів.
- У наступні дві доби в Україні пройдуть помірні дощі.
- Вітер буде північно-західний з переходом на північно-східний, з поривами 7 – 12 метрів на секунду.
- У середу в Україні, у четвер на Лівобережжі подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
- Загалом ще буде тепло. До речі, морозів наразі взагалі не прогнозують.
- На Півдні вночі 8 – 14, вдень 16 – 22 градуси. На решті території України вночі 5 – 12. Втім, 25 жовтня у східних і північно-східних областях 0 – 4 градусів тепла, вдень 10 – 16 градусів.
- У четвер на Північному Сході вже очікується 6 – 11 градусів тепла.