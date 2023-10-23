Цього тижня в Україні буде нестійка погода. Коли і в яких областях можливий сніг, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич.
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Де і коли в Україні прогнозують сніг
Весь тиждень на території України очікуються дощі. Звичайно ж, різної інтенсивності. Втім, якщо не хочете змокнути, краще прихопіть з собою парасольку.
У четвер, 26 жовтня, в Україні утримається волога нестійка погода з дощами, на Лівобережжі опади будуть значними, на крайній Півночі можливий мокрий сніг,
– зазначив Ігор Кібальчич.
Додав, що вночі від 0 градусів на крайній Півночі до +16 в Одеській області та в Криму. Вдень від +3 на крайній Півночі і до +20 на території окупованого півострова.
"У п'ятницю, 27 жовтня, вночі у північних та східних областях очікуються дощі, місцями з мокрим снігом", – спрогнозував синоптик.
Зауважив, що вдень та ввечері у західних, південних, Черкаській та Київській областях пройдуть дощі, подекуди значні. На Одещині та у Криму можливі грози. Вночі 3 – 8, вдень 7 – 12. На Півдні ще до +18 градусів.
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Чи вдарять морози і буде сніговий покрив до кінця жовтня
- Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха відповіла, що ані сильні морози, ані сніговий покрив поки не очікуються.
- Згідно з даними на картах Укргідрометцентру, щонайменше до 28 жовтня стовпчики термометрів, ймовірно, не опустяться нижче нуля навіть вночі.
- До речі, за прогнозом Кібальчича, в останню неділю жовтня в Україні також буде тепло. Вночі 7 – 12, вдень 13 – 18 градусів.