Користувачка фейсбуку Марина Федчик опублікувала світлини з Ужгорода, на яких цвіте магнолія, пише 24 Канал. Рослина зацвіла ніжним фіолетовим кольором. У попередні кілька днів в Ужгороді було аномально тепло, що, ймовірно, дозволило рослині зацвісти у середині жовтня.

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Магнолії зазвичай цвітуть лише один раз на рік

Зазвичай магнолії цвітуть лише один раз на рік. Вони є весняними або літніми рослинами та мають визначений період цвітіння у певну пору року.



В Ужгороді зацвіла магнолія / Фото з фейсбуку Марини Федчик

Весняні сорти магнолій цвітуть весною, зазвичай у квітні або на початку травня, в залежності від конкретного виду та кліматичних умов. Літні сорти можуть цвісти в літні місяці.



Цвітіння магнолії в Ужгороді / Фото з фейсбуку Марини Федчик

Цвітіння магнолій в Ужгороді зазвичай припадає на квітень – травень. У цей же час в місті цвітуть сакури, чим заманюють до Ужгорода туристів не тільки з різних куточків України, але й світу. Проте сакури цвітуть тільки один раз на рік, тому шансів побачити цвітіння цього вишневого дерева в цьому році більше немає.



В Ужгороді несподівано зацвіла магнолія / Фото з фейсбуку Марини Федчик

Щодо магнолій, то існує декілька видів магнолій, які можуть давати другий цвіт у той самий рік. Це рідкісне явище і зазвичай стосується лише окремих видів магнолій.

У цьому випадку другий цвіт може виникнути влітку чи навіть восени, але це є винятком і не характерно для більшості магнолій.

Також слід звернути увагу, що якщо друге цвітіння магнолії відбувається восени, то дерево може бути більш схильним до заморозків, оскільки низькі температури можуть завдати шкоди квітам і бутонам.