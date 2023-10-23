Небо над Україною 24 жовтня буде вкрите хмарами. Опади очікуються на Закарпатті та на південному Сході.
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Якою буде погода в Україні
У західних областях вночі та вранці синоптики прогнозують місцями туман. Також у цих регіонах очікується південний вітер, а на іншій території нашої держави – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі буде +5...+10 градусів, вдень +11...+16. У південних регіонах буде трохи тепліше: вночі +8...+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +17...+22 градусів.
Якою буде погода у Києві та області
У столиці та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура на Київщині вночі, за прогнозами синоптиків, очікується +5...+10 градусів, а вдень +11...+16. У столиці ж вночі +7...+9 градусів, вдень температура повітря сягне близько +15 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +13...+15
- Ужгород +15...+17
- Львів +15...+17
- Івано-Франківськ +15...+17
- Тернопіль +15...+17
- Чернівці +16...+18
- Хмельницький +14...+16
- Луцьк +17...+19
- Рівне +17...+19
- Житомир +13...+15
- Вінниця +15...+17
- Одеса +20...+22
- Миколаїв +19...+21
- Херсон +19...+21
- Сімферополь +19...+21
- Кропивницький +17...+19
- Черкаси +16...+18
- Чернігів +12...+14
- Суми +11...+13
- Полтава +14...+16
- Дніпро +18...+20
- Запоріжжя +16...+18
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +11...+13
- Харків +12...+14
Якою буде погода в Україні 24 жовтня / Скриншот Укргідрометцентру