Якої ж погоди чекати найближчими днями, коли в Україні будуть дощі, де можливий мокрий сніг, у яких областях знову "буде літо" та чи вдарять сильні морози до кінця жовтня – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Як довго ще будуть нічні морози

Пані Наталю, розкажіть, якою буде погода найближчими днями? Чи чекати нам знову заморозків?

По-перше, це вже не заморозки, зверніть увагу. Наші агрометеорологи вже такі явища як заморозки в цьому сезоні "відмінили", адже вегетаційний період у більшості рослин завершився.

Відповідно, температура, яка подекуди може опускатися нижче нуля, – це вже просто мороз. І так по всій території України.

У нас вже справді доволі-таки прохолодні ночі можуть бути: від 4 градусів тепла до 2 морозу. Ось найближчими днями такі температури можуть бути.

Втім, вдень залишатиметься +7...+13 градусів. У південній частині, звичайно, тепліше. Там вночі ще +5 – +10 градусів, а вдень +12 – +17.

Тобто ось ці невеликі морози будуть лише 18 і 19 жовтня, а далі вночі знову плюси?

Так, там невеличкий плюс за рахунок того, що зараз у нас більше прояснень, тому такі контрасти. Вдень, наприклад, близько +10, а вночі навпаки – ...+2...+3 градуси, а подекуди й невеличкий мінус.

Коли надійде атмосферний фронт, буде більше хмарності, тому нічна температура трошки підвищиться, але в той же час дещо знизиться денна. Втім, це не стосується південних областей. Там все ще доволі комфортні погодні умови.



Як довго ще будуть морози / Pixabay /manfredrichter

Коли та де йтиме дощ і сніг

Коли нам чекати дощу? І в яких областях можливий сніг?

Принаймні до п'ятниці, скажімо так, у більшості областей залишається погода без опадів. Це через те, що зараз ми перебуваємо під такою периферією антициклону, відповідно, є поле дещо підвищеного тиску. І воно забезпечить погоду без опадів до 20 жовтня. Але там вже буде зміна синоптичної ситуації.

Саме в п'ятницю, 20 жовтня, вже відбудеться зміна погодних умов. На Півночі країни очікуємо невеликий дощ, може навіть мокрий сніг пролітати. Температура вночі та в день буде в межах 2 – 7 градусів тепла. На решті території – дощі. На півдні країни лише без істотних опадів.

У південних і східних областях також можуть бути пориви вітру в межах 15 – 20 метрів за секунду.

Коли буде дощ / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал Надалі, якщо вже забігати на 22 жовтня, у західних, північних, вдень місцями і центральних областях – дощі. Тепло буде більше з Півдня надходити на нашу територію. Там вже тільки дощі залишаться, вночі ще подекуди з мокрим снігом. А решта території – без істотних опадів. Температура у північних та східних областях вночі 4 – 9 тепла, вдень 11 – 17; у західних та центральних областях вночі 7 – 13, вдень 15 – 21; у південній частині вночі 11 – 17, вдень 20 – 26. В яких областях знову потепліє і буде бабине літо Щодо температури, помітила на картах, що в деяких областях ще буде навіть понад 20 градусів тепла. Де чекати такого потепління й коли воно буде?

Температура дуже строката й різноманітна.

Якщо 20 жовтня у нас переважно +2 – +7 градусів, особливо у північній частині України, то на Півдні у цей час до +20 градусів може прогріти. Тобто ось такий контраст температур.

Атмосферний фронт буде пролягати якраз через територію України, трошки північніше, тому у північних областях більше. Відповідно, з Півдня буде надходити доволі інтенсивна тепла повітряна маса, а з Півночі зберігається осередок холоду.

Тому це протистояння. Ми якраз між двома такими повітряними масами будемо. І контраст температур по території України може бути. Ось бачимо, що на півдні +20 градусів, а подекуди на узбережжях морів і вище. Майже літня погода.

У той же час на Півночі він (атмосферний фронт – 24 Канал) буде пролягати. Це і Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська області. Але знову ж таки тільки північні райони цих областей.

Тобто, на півдні цих областей, які я перерахувала, скоріш за все, буде рідка фаза опадів, просто дощ. У нас країна велика, тому навіть в межах однієї області погода може різнитися саме оці 20 і 21 жовтня. На них треба звернути увагу і не забувати парасольку.



На Півдні знову очікується бабине літо / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

А як довго на Півдні ще буде +20 градусів і вище?

Вони ще будуть утримуватися. Там 22 жовтня по південній частині +17...+23 навіть, до 21-го – +14...+20.

23 жовтня помірні, вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі. Температура вночі 7 – 13, на Півдні країни до 17 градусів, у західних областях 4 – 9 тепла; вдень 14 – 19, на півдні країни до 23, у західних та північних областях 9 – 15.

Але таких яскравих атмосферних фронтів наступного тижня вже не очікуємо. Там буде менше опадів і, відповідно, по Півдню може утримуватися до +20, десь так.

Враховуючи ось це потепління на Півдні, чи можна вважати, що в Україні буде ще одне бабине літо?

По Півдню можна вважати. Там трохи були зниження температури, але не суттєве по суті.

Подивимося більш конкретно, які там температурні показники будуть наступного тижня, після проходження атмосферного фронту. Можливо, там ще кілька днів буде доволі погоже.

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Чи чекати сильних морозів і снігового покриву до кінця місяця

Якщо говорити про орієнтовні прогнози на 10 днів, то все ж таки ані великих морозів, ані снігового покриву (окрім Карпат) не буде?

Ні. Я ж кажу, сніговий покрив можливий по Півночі країни, але і там цей мокрий сніг може бути короткотривалим. Далі, звичайно ж, він буде танути. Тому тенденція все ж таки до більших значень. Втім, не таких високих, як ми звикли протягом вересня чи першої половини жовтня.



Сніг на горі Піп Іван Чорногірський / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста