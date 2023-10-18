Какую же погоду ждать в ближайшие дни, когда в Украине будут дожди, где возможен мокрый снег, в каких областях снова "будет лето" и ударят ли сильные морозы до конца октября – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Как долго еще будут ночные морозы

Госпожа Наталья, расскажите, какой будет погода в ближайшие дни? Ждать ли нам снова заморозков?

Во-первых, это уже не заморозки, обратите внимание. Наши агрометеорологи уже такие явления как заморозки в этом сезоне "отменили", ведь вегетационный период у большинства растений завершился.

Соответственно, температура, которая может опускаться ниже нуля, – это уже просто мороз. И так по всей территории Украины.

У нас дуже действительно довольно-таки прохладные ночи могут быть: от 4 градусов тепла до 2 мороза. Вот в ближайшие дни такие температуры могут быть.

Впрочем, днем будет оставаться +7...+13 градусов. В южной части, конечно, теплее. Там ночью еще +5 – +10 градусов, а днем +12 – +17.

То есть вот эти небольшие морозы будут только 18 и 19 октября, а дальше ночью снова плюсы?

Да, там небольшой плюс за счет того, что сейчас у нас больше прояснений, поэтому такие контрасты. Днем, например, около +10, а ночью наоборот – ...+2...+3 градуса, а иногда и небольшой минус.

Когда придет атмосферный фронт, будет больше облачности, поэтому ночная температура немного повысится, но в то же время несколько снизится дневная. Впрочем, это не касается южных областей. Там все еще достаточно комфортные погодные условия.



Как долго еще будут морозы / Pixabay/manfredrichter

Когда и где будет идти дождь и снег

Когда нам ждать дождя? И в каких областях возможен снег?

По крайней мере до пятницы, скажем так, в большинстве областей остается погода без осадков. Это потому, что сейчас мы находимся под такой периферией антициклона, соответственно, есть поле несколько повышенного давления. И оно обеспечит погоду без осадков до 20 октября. Но там уже будет смена синоптической ситуации.

Именно в пятницу, 20 октября, уже произойдет изменение погодных условий. На Севере страны ожидается небольшой дождь, может даже мокрый снег пролетать. Температура ночью и в день будет в пределах 2 – 7 градусов тепла. На остальной территории – дожди. На юге страны без существенных осадков.

В южных и восточных областях могут быть порывы ветра в пределах 15 – 20 метров в секунду.

Когда будет дождь / Фото Валентины Полищук, 24 Канал В дальнейшем, если забегать на 22 октября, в западных, северных, днем местами и центральных областях – дожди. Тепло будет больше с Юга поступать на нашу территорию. Там уже только дожди останутся, ночью еще кое-где с мокрым снегом. А остальная территория – без существенных осадков. Температура в северных и восточных областях ночью 4 – 9 тепла, днем 11 – 17; в западных и центральных областях ночью 7 – 13, днем 15 – 21; в южной части ночью 11 – 17, днем 20 – 26. В каких областях снова потеплеет и будет бабье лето Относительно температуры, заметила на картах, что в некоторых областях еще будет даже более 20 градусов тепла. Где ждать такого потепления и когда будет?

Температура очень изменчивая и разнообразная.

Если 20 октября у нас преимущественно +2 – +7 градусов, особенно в северной части Украины, то на Юге в это время до +20 градусов может прогреть. То есть вот такой контраст температур.

Атмосферный фронт будет проходить как раз через территорию Украины, немного севернее, поэтому в северных областях больше. Соответственно, с Юга будет поступать достаточно интенсивная теплая воздушная масса, а с Севера сохраняется центр холода.

Потому это противостояние. Мы как раз между двумя такими воздушными массами будем. И контраст температур по территории Украины может быть. Вот видим, что на юге +20 градусов, а кое-где на побережьях морей и выше. Почти летняя погода.

В то же время на Севере он (атмосферный фронт – 24 канал) будет пролегать. Это и Волынская, Ровненская, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская области. Но опять-таки только северные районы этих областей.

То есть, на юге этих областей, которые я перечислила, скорее всего, будет редкая фаза осадков, просто дождь. У нас страна большая, поэтому даже в пределах одной области погода может отличаться именно эти 20 и 21 октября. На них нужно обратить внимание и не забывать зонтик.



На Юге снова ожидается бабье лето / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

А как долго на Юге еще будет +20 градусов и выше?

Они еще будут удерживаться. Там 22 октября по южной части +17...+23 даже до 21-го – +14...+20.

23 октября умеренные, днем на Правобережье местами небольшие дожди. Температура ночью 7 – 13, на Юге страны до 17 градусов, в западных областях 4 – 9 тепла; днем 14 – 19, на юге страны до 23, в западных и северных областях 9 – 15.

Но таких ярких атмосферных фронтов на следующей неделе уже не ожидаем. Там будет меньше осадков и, соответственно, по Югу может содержаться до +20, где-то так.

Учитывая вот это потепление на Юге, можно ли считать, что в Украине будет еще одно бабье лето?

По Югу можно считать. Там немного было понижение температуры, но не существенное по сути.

Посмотрим более конкретно, какие там температурные показатели будут на следующей неделе, после прохождения атмосферного фронта. Возможно, там еще несколько дней будет довольно хорошая погода.

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Ждать сильных морозов и снежного покрова до конца месяца

Если говорить об ориентировочных прогнозах на 10 дней, то все же ни больших морозов, ни снежного покрова (кроме Карпат) не будет?

Нет. Я же говорю, снежный покров возможен по Северу страны, но и там этот мокрый снег может быть кратковременным. Дальше, конечно же, он будет таять. Поэтому тенденция все же к большим значениям. Впрочем, не столь высоких, как мы привыкли в течение сентября или первой половины октября.



Снег на горе Поп Иван Черногорский / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста