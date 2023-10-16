На горе облачно и туманно, а ветер достигает четырех метров в секунду. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, информирует 24 Канал.

Смотрите также Все в снегу и морозе: Карпаты погрузились в зимнюю погоду

На 08:00, 16:10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 метров), ветер западный, 4 метра в секунду, температура воздуха минус 6 градусов,

– говорится в сообщении.

Спасатели также опубликовали фотографии с горы. Станция действительно плохо видна из-за снега и тумана.



Поп Иван в снегу / Фото из фейсбука Черногорского поисково-спасательного поста

В сети пользователи уже успели распространить фото и видео заснеженных гор. Зима в Карпатах всегда отличная, даже в октябре, – комментируют украинцы.



Украинские Карпаты замело снегом / Скриншот с видео

Гора Пип Иван – одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, с высотой 2028.5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Карпаты замело снегом: видео

Снег в Украине