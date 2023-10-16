На горе облачно и туманно, а ветер достигает четырех метров в секунду. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, информирует 24 Канал.
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На 08:00, 16:10.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 30 метров), ветер западный, 4 метра в секунду, температура воздуха минус 6 градусов,
– говорится в сообщении.
Спасатели также опубликовали фотографии с горы. Станция действительно плохо видна из-за снега и тумана.
Поп Иван в снегу / Фото из фейсбука Черногорского поисково-спасательного поста
В сети пользователи уже успели распространить фото и видео заснеженных гор. Зима в Карпатах всегда отличная, даже в октябре, – комментируют украинцы.
Украинские Карпаты замело снегом / Скриншот с видео
Карпаты замело снегом: видео
Снег в Украине
- Первый снег выпал на высокогорье Карпат в воскресенье, 8 октября.
- Что касается других регионов Украины, снег ожидается уже в конце этой недели, 21 октября.