По состоянию на 9 утра 10 октября на горе Поп Иван 5 градусов мороза. Первый снег в Карпатах выпал 8 октября.
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Какая погода в Карпатах
На горе Поп Иван Черногорский туман, видимость ограничена, скорость ветра до 4 метров в секунду, температура воздуха 5 градусов мороза,
– рассказали на Черногорском горном поисково-спасательном посту.
Они также показали фото зимней сказки в горах.
В Карпатах уже снег и 5 градусов мороза / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Кстати, первый снег в Украине выпал на горе Пип Иван на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, 8 октября 2023 года. Температура воздуха там составляла 1 градус тепла, порывы ветра достигали уже 8 метров в секунду.
9 октября на горе Поп Иван было ясно. Утром там температура достигла 6 градусов мороза, был западный ветер до 7 метров в секунду.
Погода в Карпатах 9 октября / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста
Какая будет погода в Украине: коротко
- Погода в Украине 10 октября холодная. Синоптики ночью прогнозировали заморозки на поверхности почвы 0 – 5 градусов тепла. Однако, по сравнению с 9 октября, несколько потеплеет.
- Кроме того, в Украине ожидают бабье лето. Его прогнозируют после нескольких дней заморозков.
- По данным синоптиков, потепления стоит ожидать уже с четверга, 12 октября. Погода почти по всей территории Украины будет сухой. Правда, днем будет идти дождь в северных и северо-западных областях.