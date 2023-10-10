По состоянию на 9 утра 10 октября на горе Поп Иван 5 градусов мороза. Первый снег в Карпатах выпал 8 октября.

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Какая погода в Карпатах

На горе Поп Иван Черногорский туман, видимость ограничена, скорость ветра до 4 метров в секунду, температура воздуха 5 градусов мороза,

– рассказали на Черногорском горном поисково-спасательном посту.

Они также показали фото зимней сказки в горах.



В Карпатах уже снег и 5 градусов мороза / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Кстати, первый снег в Украине выпал на горе Пип Иван на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, 8 октября 2023 года. Температура воздуха там составляла 1 градус тепла, порывы ветра достигали уже 8 метров в секунду.

9 октября на горе Поп Иван было ясно. Утром там температура достигла 6 градусов мороза, был западный ветер до 7 метров в секунду.



Погода в Карпатах 9 октября / Фото Черногорского горного поисково-спасательного поста

Какая будет погода в Украине: коротко