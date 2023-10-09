Отметим, что вскоре в Украине ожидаются заморозки. Местами будет идти первый снег.

Обратите внимание После заморозков: когда в Украине снова потеплеет

В Карпатах ударил мороз

По состоянию на утро 9 октября на горе Поп Иван Черногорский ясная погода. Однако температура воздуха составляет -6 градусов мороза.

Ветер в горах западный – 7 метров в секунду.



Погода в Карпатах 9 октября / фото спасателей

Какой будет погода в Украине сегодня