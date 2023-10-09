Отметим, что вскоре в Украине ожидаются заморозки. Местами будет идти первый снег.
Обратите внимание После заморозков: когда в Украине снова потеплеет
В Карпатах ударил мороз
По состоянию на утро 9 октября на горе Поп Иван Черногорский ясная погода. Однако температура воздуха составляет -6 градусов мороза.
Ветер в горах западный – 7 метров в секунду.
Погода в Карпатах 9 октября / фото спасателей
Какой будет погода в Украине сегодня
- 9 октября синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью на крайнем юге ожидается небольшой дождь, а днем на Закарпатье и на Прикарпатье умеренные дожди (в Карпатах с мокрым снегом).
- На остальной территории будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, в Украине, днем, кроме западных областей, порывы до 15-20 метров в секунду.
- Температура ночью будет 1-6 градусов тепла, на поверхности грунта (в Карпатах и в воздухе) заморозки 0-5 градусов.
- Днем будет 6-11 градусов тепла. В южной части ночью прогнозируют 3-8 градусов тепла, днем 11-16 градусов.