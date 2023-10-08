Через столько теплых дней в Украину все же добралась по-настоящему осенняя прохлада. Синоптики прогнозируют в ближайшее время даже заморозки.

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Какая будет погода в регионах

Синоптики предполагают 9 октября переменную облачность, за исключением Запада Украины. В Закарпатье и Прикарпатье дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В остальных областях осадки не ожидаются. Днем кроме западных областей возможны порывы северо-западного ветра, достигающего 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью на подавляющей части Украины будет достигать 1 – 6 градусов тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0 – 5 градусов. Днем можно рассчитывать на 6 – 11 градусов, за исключением Юга – там местами будет до 15 градусов выше нуля.

Чего ждать киевлянам

Жители столичного региона могут рассчитывать на переменную облачность. Вите будет дуть с северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Осторожно, возможны порывы ветра, достигающие 15 – 20 метров в секунду.
Температура по области ночью будет достигать 1 – 6 тепла, на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0 – 5 градусов. Днем синоптики прогнозируют 6 – 11 градусов тепла.
Непосредственно в Киеве ночью температура будет достигать 4-6 градусов, днем же не превысит 8 – 10 градусов.

Погода в областных центрах

  • Киев +8...+10
  • Ужгород +7...+9
  • Львов +7...+9
  • Ивано-Франковск +8...+10
  • Тернополь +7...+9
  • Черновцы +9...+10
  • Хмельницкий +7...+9
  • Луцк +7...+9
  • Ровно +7...+9
  • Житомир +8...+10
  • Винница +8...+10
  • Одесса +13...+15
  • Николаев +12...+14
  • Херсон +12...+14
  • Симферополь +13...+15
  • Кропивницкий +9...+11
  • Черкассы +8...+10
  • Чернигов +7...+9
  • Сумы +7...+9
  • Полтава +7...+9
  • Днепр +8...+10
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +7...+9
  • Луганск +6...+8
  • Харьков +7...+9

Погода в Украине на 9 октября / скриншот с сайта Укргидрометцентра