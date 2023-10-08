Через столько теплых дней в Украину все же добралась по-настоящему осенняя прохлада. Синоптики прогнозируют в ближайшее время даже заморозки.
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Какая будет погода в регионах
Синоптики предполагают 9 октября переменную облачность, за исключением Запада Украины. В Закарпатье и Прикарпатье дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В остальных областях осадки не ожидаются. Днем кроме западных областей возможны порывы северо-западного ветра, достигающего 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью на подавляющей части Украины будет достигать 1 – 6 градусов тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0 – 5 градусов. Днем можно рассчитывать на 6 – 11 градусов, за исключением Юга – там местами будет до 15 градусов выше нуля.
Чего ждать киевлянам
Погода в областных центрах
- Киев +8...+10
- Ужгород +7...+9
- Львов +7...+9
- Ивано-Франковск +8...+10
- Тернополь +7...+9
- Черновцы +9...+10
- Хмельницкий +7...+9
- Луцк +7...+9
- Ровно +7...+9
- Житомир +8...+10
- Винница +8...+10
- Одесса +13...+15
- Николаев +12...+14
- Херсон +12...+14
- Симферополь +13...+15
- Кропивницкий +9...+11
- Черкассы +8...+10
- Чернигов +7...+9
- Сумы +7...+9
- Полтава +7...+9
- Днепр +8...+10
- Запорожье +10...+12
- Донецк +7...+9
- Луганск +6...+8
- Харьков +7...+9
Погода в Украине на 9 октября / скриншот с сайта Укргидрометцентра