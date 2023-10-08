Через столько теплых дней в Украину все же добралась по-настоящему осенняя прохлада. Синоптики прогнозируют в ближайшее время даже заморозки.

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Какая будет погода в регионах

Синоптики предполагают 9 октября переменную облачность, за исключением Запада Украины. В Закарпатье и Прикарпатье дожди, в Карпатах с мокрым снегом. В остальных областях осадки не ожидаются. Днем кроме западных областей возможны порывы северо-западного ветра, достигающего 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью на подавляющей части Украины будет достигать 1 – 6 градусов тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0 – 5 градусов. Днем можно рассчитывать на 6 – 11 градусов, за исключением Юга – там местами будет до 15 градусов выше нуля.

Чего ждать киевлянам

Жители столичного региона могут рассчитывать на переменную облачность. Вите будет дуть с северо-западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Осторожно, возможны порывы ветра, достигающие 15 – 20 метров в секунду.

Температура по области ночью будет достигать 1 – 6 тепла, на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0 – 5 градусов. Днем синоптики прогнозируют 6 – 11 градусов тепла.

Непосредственно в Киеве ночью температура будет достигать 4-6 градусов, днем же не превысит 8 – 10 градусов.

Погода в областных центрах

Киев +8...+10

Ужгород +7...+9

Львов +7...+9

Ивано-Франковск +8...+10

Тернополь +7...+9

Черновцы +9...+10

Хмельницкий +7...+9

Луцк +7...+9

Ровно +7...+9

Житомир +8...+10

Винница +8...+10

Одесса +13...+15

Николаев +12...+14

Херсон +12...+14

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +9...+11

Черкассы +8...+10

Чернигов +7...+9

Сумы +7...+9

Полтава +7...+9

Днепр +8...+10

Запорожье +10...+12

Донецк +7...+9

Луганск +6...+8

Харьков +7...+9

Погода в Украине на 9 октября / скриншот с сайта Укргидрометцентра