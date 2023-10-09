Синоптики прогнозируют, что в Украине во вторник будет переменная облачность. На большинстве территории без осадков.

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На большинстве территорий Украины во вторник не ожидаются осадки

В северо-восточных областях и в Крыму днем будет небольшой дождь.

Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, однако на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов. В западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0 – 3 градуса, но днем температура будет 7 – 12 градусов тепла.

Теплее всего будет на Юге: в Одесской области и в Крыму ночью 6 – 11 градусов и днем 11 – 16 градусов тепла.

Погода в областных центрах

  • Киев +9...+11
  • Ужгород +11...+13
  • Львов +9...+11
  • Ивано-Франковск +9...+11
  • Тернополь +9...+11
  • Черновцы +10...+12
  • Хмельницкий +10...+12
  • Луцк +10...+12
  • Ровно +9...+11
  • Житомир +10...+12
  • Винница +10...+12
  • Одесса +13...+15
  • Николаев +13...+15
  • Херсон +11...+13
  • Симферополь +13...+15
  • Кропивницкий +11...+13
  • Черкассы +10...+12
  • Чернигов +8...+10
  • Сумы +7...+9
  • Полтава +9...+11
  • Днепр +11...+13
  • Запорожье +11...+13
  • Донецк +9...+11
  • Луганск +8...+10
  • Харьков +8...+10


Погода в Украине на 10 октября / Фото Укргидрометцентр