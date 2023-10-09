Синоптики прогнозируют, что в Украине во вторник будет переменная облачность. На большинстве территории без осадков.

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На большинстве территорий Украины во вторник не ожидаются осадки

В северо-восточных областях и в Крыму днем будет небольшой дождь.

Температура ночью 1 – 6 градусов тепла, однако на поверхности почвы заморозки 0 – 5 градусов. В западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0 – 3 градуса, но днем температура будет 7 – 12 градусов тепла.

Теплее всего будет на Юге: в Одесской области и в Крыму ночью 6 – 11 градусов и днем 11 – 16 градусов тепла.

Погода в областных центрах

Киев +9...+11

Ужгород +11...+13

Львов +9...+11

Ивано-Франковск +9...+11

Тернополь +9...+11

Черновцы +10...+12

Хмельницкий +10...+12

Луцк +10...+12

Ровно +9...+11

Житомир +10...+12

Винница +10...+12

Одесса +13...+15

Николаев +13...+15

Херсон +11...+13

Симферополь +13...+15

Кропивницкий +11...+13

Черкассы +10...+12

Чернигов +8...+10

Сумы +7...+9

Полтава +9...+11

Днепр +11...+13

Запорожье +11...+13

Донецк +9...+11

Луганск +8...+10

Харьков +8...+10



Погода в Украине на 10 октября / Фото Укргидрометцентр