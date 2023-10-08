Фото засніжених схилів розлетілися мережею. Світлини зробила учасниця фейсбук спільноти "Хочу в гори" Леся Чернятович.

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У Карпатах випав перший сніг

У мережі 8 жовтня з'явилися казкові кадри засніжених Карпат.

З першим снігом,

– мовиться у підписі до світлин.

Дивіться кадри першого снігу в Карпатах

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У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості також повідомили про доволі прохолодну погоду на вершині.

Станом на 9:00 на горі Піп Іван Чорногірський був туман разом з дощем. Температура повітря становила 1 градус тепла, а пориви вітру – до 8 метрів за секунду.

Дивіться фото снігу на горі Піп Іван / Фото Лесі Чернятович

Буде цікаво В Україні вдарять заморозки: де і як довго вони будуть

До слова, цьогоріч сніг в українських Карпатах випав пізніше, ніж торік. За останні роки снігопади здебільшого починалися або в жовтні, або в самому кінці вересня:

2009 рік – 14 жовтня;

2010 рік – 23 жовтня;

2011 рік – 11 жовтня;

2012 рік – 21 вересня;

2013 рік – 3 жовтня;

2014 рік – 24 жовтня;

2016 рік – 25 вересня;

2016 рік – 5 жовтня;

2017 рік – 8 жовтня;

2018 рік – 24 вересня;

2019 рік – 18 вересня;

2020 рік – 1 червня;

2021 рік – 15 жовтня;

2022 рік – 18 вересня.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують, що 9 – 10 жовтня стовпчики термометрів можуть опуститися аж до 5 градусів морозу. Ймовірно, заморозки вдарять в більшості областей. Однак, що за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, уже з 11 жовтня в Україні знову потепліє. Вдень стовпчики термометрів у більшості областей можуть знову перевищити позначку у 20 градусів вище нуля.