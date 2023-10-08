Фото засніжених схилів розлетілися мережею. Світлини зробила учасниця фейсбук спільноти "Хочу в гори" Леся Чернятович.
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У Карпатах випав перший сніг
У мережі 8 жовтня з'явилися казкові кадри засніжених Карпат.
З першим снігом,
– мовиться у підписі до світлин.
Дивіться кадри першого снігу в Карпатах
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У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості також повідомили про доволі прохолодну погоду на вершині.
Станом на 9:00 на горі Піп Іван Чорногірський був туман разом з дощем. Температура повітря становила 1 градус тепла, а пориви вітру – до 8 метрів за секунду.
Дивіться фото снігу на горі Піп Іван / Фото Лесі Чернятович
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До слова, цьогоріч сніг в українських Карпатах випав пізніше, ніж торік. За останні роки снігопади здебільшого починалися або в жовтні, або в самому кінці вересня:
- 2009 рік – 14 жовтня;
- 2010 рік – 23 жовтня;
- 2011 рік – 11 жовтня;
- 2012 рік – 21 вересня;
- 2013 рік – 3 жовтня;
- 2014 рік – 24 жовтня;
- 2016 рік – 25 вересня;
- 2016 рік – 5 жовтня;
- 2017 рік – 8 жовтня;
- 2018 рік – 24 вересня;
- 2019 рік – 18 вересня;
- 2020 рік – 1 червня;
- 2021 рік – 15 жовтня;
- 2022 рік – 18 вересня.