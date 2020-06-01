У перший день літа 1 червня на високогір'ї Карпат випав сніг. Температура повітря опустилась до 0 градусів. А користувачі соцмереж почали іронічно жартувати з цього приводу.

Що рятувальники кажуть про сніг в Карпатах 1 червня Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомляє, що на горі Піп Іван хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-західний – 6 метрів на секунду. До теми В останній день весни Карпати замело снігом, погода значно погіршилася Як про сніг в перший день літа жартують користувачі соцмереж Василь Фіцак опублікував фото засніжених Карпат 1 червня, зокрема, гори Піп Іван Чорногірський.

Гори вкриті снігом у Карпатах / Фото Василя Фіцака Гори вкриті снігом у Карпатах / Фото Василя Фіцака

Сніг в Карпатах 1 червня / Фото Василя Фіцака

Під постом Василя Фіцака користувачі іронізують на тему снігу / Скриншот Зверніть увагу! Протягом останнього тижня з 24 травня Карпати засипало снігом. Температура повітря стабільно опускалася до 0...-2 градусів.