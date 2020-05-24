За тиждень до літа у Карпатах випав сніг, а загалом в області оголосили штормове попередження

24 травня в Івано-Франківській області рятувальники попередили про зливи і грози. Тим часом на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг, а в соцмережах люди пишуть про прорив дамби.

Штормове попередження в Івано-Франківській області опублікували на сайті ДСНС ще вранці 24 травня. Рятувальники застерігали про жовтий рівень небезпеки зі зливами, сильним дощем і грозами.

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Сніг у Карпатах

Тим часом на викосогір'ї Карапат на вершині Піп Іван за тиждень до початку календарного літа випав сніг. Про це повідомили рятувальники Чорногірського рятувально-пошукового посту на своїй сторінці у фейсбуці. Зазначається, що видимість наразі у горах погана, а температура +2 градуси.

Негода на Прикарпатті

Сніг у Карпатах 25 травня / Фото ДСНС

На фейсбук-сторінці Mox Perkalaba з'явилося видовищне відео потоку води у горах. У коментарях користувачі зазначають, що це стався прорив дамби. Однак, аргументи щодо місця події різняться. Пишуть, що це в селі Голошина прорвало дамбу на річці Бистриця, або ж у Нижньому Вербіжі на річці Пістинька. Інші користувачі взагалі сумніваються у справжності відео.

Сам автор підписав, що це у Гриняві на Верховинщині.

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У коментарі 24 каналу речниця ДСНС в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна розповіла, що станом на 15 годину невідомо про якийсь прорив дабми та пообіцяла уточнити інформацію. Щойно ми отримаємо офіційні дані щодо наслідків негоди, додамо її до метріалу.