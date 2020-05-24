Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

За тиждень до літа у Карпатах випав сніг, а загалом в області оголосили штормове попередження

- Читать новость на русском
Негода на Прикарпатті 24.05.2020: випав сніг і сильні зливи
На Прикарпатті оголосили штормове повідомлення / колаж 24 каналу

24 травня в Івано-Франківській області рятувальники попередили про зливи і грози. Тим часом на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг, а в соцмережах люди пишуть про прорив дамби.

Штормове попередження в Івано-Франківській області опублікували на сайті ДСНС ще вранці 24 травня. Рятувальники застерігали про жовтий рівень небезпеки зі зливами, сильним дощем і грозами. 

Між іншим В Україну знову йдуть нічні заморозки: де і коли буде найхолодніше

Сніг у Карпатах

Тим часом на викосогір'ї Карапат на вершині Піп Іван за тиждень до початку календарного літа випав сніг. Про це повідомили рятувальники Чорногірського рятувально-пошукового посту на своїй сторінці у фейсбуці. Зазначається, що видимість наразі у горах погана, а температура +2 градуси. 

Снгі в горах

Сніг у Карпатах 25 травня / Фото ДСНС

Негода на Прикарпатті

На фейсбук-сторінці Mox Perkalaba з'явилося видовищне відео потоку води у горах. У коментарях користувачі зазначають, що це стався прорив дамби. Однак, аргументи щодо місця події різняться. Пишуть, що це в селі Голошина прорвало дамбу на річці Бистриця, або ж у Нижньому Вербіжі на річці Пістинька. Інші користувачі взагалі сумніваються у справжності відео.

Сам автор підписав, що це у Гриняві на Верховинщині.

Негода прикарпаття

Могутній потік води на Прикарпатті – дивіться відео

У коментарі 24 каналу речниця ДСНС в Івано-Франківській області Світлана Бабушкіна розповіла, що станом на 15 годину невідомо про якийсь прорив дабми та пообіцяла уточнити інформацію. Щойно ми отримаємо офіційні дані щодо наслідків негоди, додамо її до метріалу.

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України ДСНС Сніг в Україні Надзвичайні ситуації Погода Негода в Україні Новини Закарпаття Новини Івано-Франківська
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Учіться на досвіді найкращих: мотиваційна підбірка книг
сьогодні , 16:00 Учіться на досвіді найкращих: мотиваційна підбірка книг
Книги для гурманів
Новини про коронавірус 24 травня: коли відкриють ТРЦ у Києві, унікальна шпальта NYT
сьогодні , 14:40 Новини про коронавірус 24 травня: коли відкриють ТРЦ у Києві, унікальна шпальта NYT
Ірина Пундор
Хай прибуде з вами сила: чому здоровий сон необхідний для роботи мозку
сьогодні , 12:00 Хай прибуде з вами сила: чому здоровий сон необхідний для роботи мозку
Наталія Кадя