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      В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше

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      Заморозки в Україні у квітні 2020 / Укргідрометцентр

      Погода в Україні найближчими днями погіршиться. 12-13 квітня синоптики прогнозують сильні заморозки у повітрі та на поверхні грунту.

      За даними Укргідрометцентру, вночі 12 квітня в Україні та 13 квітня на Лівобережжі очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту та в повітрі) 0-5° (ІI рівень небезпечності - помаранчевий).

       

      При цьому вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий).

      У Києві вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки до -2, у Київській області - до -5 (II рівень небезпеки - помаранчевий).

      Зверніть увагу! У Вербну неділю, 12 квітня в Україні опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +12...+20 градусів.

      Автор: Емал Набі
      Теги: ДСНС Сніг в Україні Негода в Україні Погода Новини України
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