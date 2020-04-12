В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше
Погода в Україні найближчими днями погіршиться. 12-13 квітня синоптики прогнозують сильні заморозки у повітрі та на поверхні грунту.
За даними Укргідрометцентру, вночі 12 квітня в Україні та 13 квітня на Лівобережжі очікуються сильні заморозки (на поверхні ґрунту та в повітрі) 0-5° (ІI рівень небезпечності - помаранчевий).
При цьому вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий).
У Києві вночі 12 квітня очікуються сильні заморозки до -2, у Київській області - до -5 (II рівень небезпеки - помаранчевий).
Зверніть увагу! У Вербну неділю, 12 квітня в Україні опадів не очікується, вдень повітря прогріється до +12...+20 градусів.
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