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      Коли в Україну прийде потепління: прогноз

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      Потепління в Україні у 2020 році / shutterstock.com

      Потепління прийде в Україну наприкінці тижня – 9-10 лютого 2020 року. Температура повітря повернеться до плюсових позначок, буде сонячно і сухо. Лише у західних областях ймовірні легенькі дощі.

      Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці відзначає, що циклон "Петра", який приніс морози і снігопади, вийде за межі України у п'ятницю, 7 січня.

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      Проте погода ще кілька днів буде холодною – стовпчики термометрів вдень сягнуть -3-7 градусів, а вночі – до -13 градусів морозу.

      Вже у неділю-понеділок, 9-10 лютого, почнеться відчутне потепління. Температура повітря прогріється до +3+5 градусів, а в західних областях навіть до +9 градусів тепла. Незначні морози до -1-3 градусів докучатимуть лише жителям Сходу.


      Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / Укргідрометцентр

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      Синоптики Укргідрометцентру додають, що 7-9 лютого в Україні припиняться снігопади, переважатиме сонячна і суха погода. Окрім того, пориви вітру стихнуть до 7-12 метрів за секунду.

      Вже 10 лютого потепління буде ще відчутнішим. Температура повітря підніметься до +4+7 градусів, але в західних та північних областях ймовірні дощі.


      Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / Укргідрометцентр

      Якою буде погода у лютому? Погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг.

      До середини лютого українці відчуватимуть незначне похолодання, а ближче до початку вести почнеться потепління: сніг і мокрий сніг перейдуть у дощі, а стовпчики термометрів покажуть плюсову температуру – +4+7 градусів.

      Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Погода Новини України
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