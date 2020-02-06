Коли в Україну прийде потепління: прогноз

Потепління прийде в Україну наприкінці тижня – 9-10 лютого 2020 року. Температура повітря повернеться до плюсових позначок, буде сонячно і сухо. Лише у західних областях ймовірні легенькі дощі.

Синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці відзначає, що циклон "Петра", який приніс морози і снігопади, вийде за межі України у п'ятницю, 7 січня.

Цікаво: Бабак Тимко спрогнозував, коли настане весна: фото, відео

Проте погода ще кілька днів буде холодною – стовпчики термометрів вдень сягнуть -3-7 градусів, а вночі – до -13 градусів морозу.

Вже у неділю-понеділок, 9-10 лютого, почнеться відчутне потепління. Температура повітря прогріється до +3+5 градусів, а в західних областях навіть до +9 градусів тепла. Незначні морози до -1-3 градусів докучатимуть лише жителям Сходу.



Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / Укргідрометцентр

​Дивіться також: У Миколаївському зоопарку розцвіли підсніжники: ніжні фото

Синоптики Укргідрометцентру додають, що 7-9 лютого в Україні припиняться снігопади, переважатиме сонячна і суха погода. Окрім того, пориви вітру стихнуть до 7-12 метрів за секунду.

Вже 10 лютого потепління буде ще відчутнішим. Температура повітря підніметься до +4+7 градусів, але в західних та північних областях ймовірні дощі.



Прогноз погоди в Україні на 10 лютого / Укргідрометцентр

Якою буде погода у лютому? Погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг.



До середини лютого українці відчуватимуть незначне похолодання, а ближче до початку вести почнеться потепління: сніг і мокрий сніг перейдуть у дощі, а стовпчики термометрів покажуть плюсову температуру – +4+7 градусів.