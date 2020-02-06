Когда в Украину придет потепление: прогноз

Потепление придет в Украину в конце недели – 9 – 10 февраля 2020 года. Температура воздуха вернется к плюсовым отметкам, будет солнечно и сухо. Только в западных областях вероятны легкие дожди.

Синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке отмечает, что циклон "Петра", который принес морозы и снегопады, выйдет за пределы Украины в пятницу, 7 января.

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Однако погода еще несколько дней будет холодной – столбики термометров днем ​​достигнут -3-7 градусов, а ночью – до -13 градусов мороза.

Уже в воскресенье-понедельник, 9 – 10 февраля, начнется ощутимое потепление. Температура воздуха прогреется до +3+5 градусов, а в западных областях даже до +9 градусов тепла. Незначительные морозы до -1-3 градусов будут досаждать только жителям Востока.



Прогноз погоды в Украине на 9 февраля / Укргидрометцентр

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Синоптики Укргидрометцентра добавляют, что 7 – 9 февраля в Украине прекратятся снегопады, будет преобладать солнечная и сухая погода. Кроме того, порывы ветра стихнут до 7-12 метров в секунду.

Уже 10 февраля потепление будет еще ощутимее. Температура воздуха поднимется до +4+7 градусов, но в западных и северных областях вероятны дожди.



Прогноз погоды в Украине на 10 февраля / Укргидрометцентр

Какой будет погода в феврале?

Погода в феврале 2020 года будет аномально теплой, без сильных морозов и снегопадов. Средняя температура воздуха по Украине будет колебаться в пределах 0-3 градусов мороза, а на юге, Закарпатье и Прикарпатье – 0+3 градусов тепла. Однако украинцам часто будут досаждать дожди и мокрый снег.



К середине февраля украинцы будут чувствовать незначительное похолодание, а ближе к началу вести начнется потепление: снег и мокрый снег перейдут в дожди, а столбики термометров покажут плюсовую температуру – +4+7 градусов.