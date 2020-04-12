В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего

Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. 12-13 апреля синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

По данным ГСЧС, ночью 12 апреля в Украине и 13 апреля на Левобережье ожидаются сильные заморозки на поверхности почвы и в воздухе – до 0 ..-5 градусов (II уровень опасности – оранжевый).

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При этом ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов (и уровень опасности – желтый).

В Киеве ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки до -2 градусов, в Киевской области – до -5 градусов (II уровень опасности – оранжевый).

В то же время о похолодании на следующей неделе предупреждает и украинский синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, в Украину придет сильный штормовой ветер и даже мокрый снег.

Обратите внимание! В Вербное воскресенье, 12 апреля в Украине осадки не ожидаются, днем ​​воздух прогреется до +12 ... +20 градусов.