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      В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего

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      Заморозки в Украине в апреле 2020 года / Укргидрометцентр

      Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. 12-13 апреля синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

      По данным ГСЧС, ночью 12 апреля в Украине и 13 апреля на Левобережье ожидаются сильные заморозки на поверхности почвы и в воздухе – до 0 ..-5 градусов (II уровень опасности – оранжевый).

      Актуально Прогноз погоды на 12 апреля: в Вербное воскресенье в Украине будет тепло и солнечно

      При этом ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов (и уровень опасности – желтый).

      В Киеве ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки до -2 градусов, в Киевской области – до -5 градусов (II уровень опасности – оранжевый).

      В то же время о похолодании на следующей неделе предупреждает и украинский синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, в Украину придет сильный штормовой ветер и даже мокрый снег.

      Обратите внимание! В Вербное воскресенье, 12 апреля в Украине осадки не ожидаются, днем ​​воздух прогреется до +12 ... +20 градусов.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины ГСЧС Снег в Украине Непогода в Украине Погода
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