В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего
Погода в Украине в ближайшие дни ухудшится. 12-13 апреля синоптики прогнозируют сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы.
По данным ГСЧС, ночью 12 апреля в Украине и 13 апреля на Левобережье ожидаются сильные заморозки на поверхности почвы и в воздухе – до 0 ..-5 градусов (II уровень опасности – оранжевый).
Актуально Прогноз погоды на 12 апреля: в Вербное воскресенье в Украине будет тепло и солнечно
При этом ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 градусов (и уровень опасности – желтый).
В Киеве ночью 12 апреля ожидаются сильные заморозки до -2 градусов, в Киевской области – до -5 градусов (II уровень опасности – оранжевый).
В то же время о похолодании на следующей неделе предупреждает и украинский синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, в Украину придет сильный штормовой ветер и даже мокрый снег.
Обратите внимание! В Вербное воскресенье, 12 апреля в Украине осадки не ожидаются, днем воздух прогреется до +12 ... +20 градусов.
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