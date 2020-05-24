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За неделю до лета в Карпатах выпал снег, а в целом в области объявили штормовое предупреждение

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Непогода на Прикарпатье 24.05.2020: выпал снег и сильные ливни
На Прикарпатье объявили штормовое предупреждение / Коллаж 24 канала

24 мая в Ивано-Франковской области спасатели предупредили о ливнях и грозах. Тем временем на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег, а в соцсетях люди пишут о прорыве дамбы.

Штормовое предупреждение в Ивано-Франковской области опубликовали на сайте ГСЧС еще утром 24 мая. Спасатели предостерегали о желтом уровне опасности с ливнями, сильным дождем и грозами.

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Снег в Карпатах

Между тем на высокогорье Карапат на вершине Поп Иван за неделю до начала календарного лета выпал снег. Об этом сообщили спасатели Черногорского спасательно-поискового поста на своей странице в фейсбуке. Отмечается, что видимость сейчас в горах плохая, а температура +2 градуса. 

Снгі в горах

Снег в Карпатах 25 мая / Фото ГСЧС

Непогода на Прикарпатье

На фейсбук-странице Mox Perkalaba появилось зрелищное видео потока воды в горах. В комментариях пользователи отмечают, что это произошел прорыв дамбы. Однако, аргументы относительно места происшествия разнятся. Пишут, что это в селе Голошина прорвало дамбу на реке Быстрица, или же в Нижнем Вербиже на реке Пистинька. Другие пользователи вообще сомневаются в подлинности видео.

Сам автор подписал, что это в Гриняве на Верховинщине.

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В комментарии 24 каналу пресс-секретарь ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина рассказала, что по состоянию на 15:00 неизвестно о каком-либо прорыве дамбы и пообещала уточнить информацию. Как только мы получим официальные данные о последствиях непогоды, добавим их в материал.

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины ГСЧС Снег в Украине Чрезвычайное происшествие Погода Непогода в Украине Новости Закарпатья Новости Ивано-Франковска
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