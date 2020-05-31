31 травня, за день до календарного літа, у горах негода і падає сніг, який обмежує видимість. Сніжить на високогір'ї вже протягом тижня, літо схоже, не поспішає в україніські Карпати.

31 травня на горі Піп Іван спостерегли значне погіршення погодних умов. Про негоду в горах повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського гірського рятувального посту.

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Вранці на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря сягала –4°С. Також спостерігався сильний південно-західний вітер зі швидкістю 14-15 метрів на секунду.

У горах хмарно, падає сніг, тому видимість обмежена до 20 метрів.

Сніг у Карпатах: яких прогноз

Сніг у Карпатах почав іти вдень 23 травня, відтоді кожного дня гору Піп Іван осипало снігом. 27 травня, наприклад, там спостерегли 10-15 сантиметрів снігу, а місцями надувало навіть до 30-40 сантиметрів.

За прогнозом синоптиків, загалом у Карпатах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день не припинятиметься сильний дощ, який усе ж ввечері послабшає.

Де розташований Піп Іван Чорногірський – дивіться карту