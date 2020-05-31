31 мая, за день до календарного лета, в горах непогода и падает снег, который ограничивает видимость. Снежит на высокогорье уже в течение недели, лето похоже, не спешит в украинские Карпаты.

31 мая на горе Поп Иван наблюдали значительное ухудшение погодных условий. О непогоде в горах сообщили на фейсбук-странице Черногорского горного спасательного поста.

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Утром на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха достигала -4°С. Также наблюдался сильный юго-западный ветер со скоростью 14-15 метров в секунду.

В горах облачно, падает снег, поэтому видимость ограничена до 20 метров.

Снег в Карпатах: какой прогноз

Снег в Карпатах начал идти днем 23 мая, с тех пор каждый день гору Поп Иван засыпало снегом. 27 мая, например, там наблюдали 10-15 сантиметров снега, а местами надувало даже до 30-40 сантиметров.

По прогнозу синоптиков, всего в Карпатах на протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Весь день не будет прекращаться сильный дождь, который все же вечером ослабеет.

Где расположен Поп Иван Черногорский – смотрите карту